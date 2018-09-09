HABER

Mama karşılığı portre

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

ADANA'da, Çukurova Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Pınar Oflaz (21), sokak hayvanları için mama bağışı yapan hayvanseverlerin sulu boya portrelerini çiziyor.

Mama karşılığı portre

ADANA, (DHA)- ADANA'da, Çukurova Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Pınar Oflaz (21), sokak hayvanları için mama bağışı yapan hayvanseverlerin sulu boya portrelerini çiziyor.
Sosyal medya üzerinden sürdürdüğü projesi kısa sürede büyük ilgi toplayan Pınar Oflaz, "Kendi başıma hayvanlar için bir teşvik projesi geliştirmeye çalıştım. Başladığımda ben de bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştim" dedi. Arkadaşlarının kendisinden sürekli portre çizimi istediğini ancak bunu para karşılığı yapmamak için mama bağışı projesini başlattığını Oflaz, daha fazla hayvana ulaşmak istediğini söyledi. Oflaz, projesine büyük destekler geldiğine vurgu yaparak, "İnsanlar sokak hayvanlarını beslerken çekilen videolarını gönderiyorlar ya da hayvan hakları üzerine kurulmuş derneklere mama bağışı yaptıklarını belgeliyorlar, ben de portrelerini çiziyorum" diye konuştu.
BENİM SANATIM HAYVANLAR İÇİN
Projesini daha çok hayvanseverle buluşturmak için Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) ile iletişime geçen Oflaz, şunları söyledi:
"Projemi HİPDER görevlilerine anlattığımda çok sıcak baktılar ve bana hemen yardımcı olmak istediler. Bu durumun gelişmesi beni çok mutlu ediyor. HİPDER'in sosyal medyada çok takipçisi ve destekçisi var. Şimdi insanlar HİPDER'e yaptıkları bağışlar sonrasında bana ulaşıyorlar, dekontlarının fotoğraflarını gönderiyorlar, onlar da projeye dahil oluyor. Bence toplumu güzelleştiren şeyler hayvanlar, hayvan sevgisi, sanat, müzik ve resimdir. Benim sanatım hayvanlar içindir."

FOTOĞRAFLI

Mama karşılığı portreMama karşılığı portreMama karşılığı portreMama karşılığı portre

PARTNERÇanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!Çanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!
Amasya’da, 117 Afgan sığınmacı cami avlusunda kalıyorAmasya’da, 117 Afgan sığınmacı cami avlusunda kalıyor
Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınızNagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Doların turşusunu kurdular!

Doların turşusunu kurdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.