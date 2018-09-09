Mama karşılığı portre

ADANA, (DHA)- ADANA'da, Çukurova Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Pınar Oflaz (21), sokak hayvanları için mama bağışı yapan hayvanseverlerin sulu boya portrelerini çiziyor. Sosyal medya üzerinden sürdürdüğü projesi kısa sürede büyük ilgi toplayan Pınar Oflaz, "Kendi başıma hayvanlar için bir teşvik projesi geliştirmeye çalıştım. Başladığımda ben de bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştim" dedi. Arkadaşlarının kendisinden sürekli portre çizimi istediğini ancak bunu para karşılığı yapmamak için mama bağışı projesini başlattığını Oflaz, daha fazla hayvana ulaşmak istediğini söyledi. Oflaz, projesine büyük destekler geldiğine vurgu yaparak, "İnsanlar sokak hayvanlarını beslerken çekilen videolarını gönderiyorlar ya da hayvan hakları üzerine kurulmuş derneklere mama bağışı yaptıklarını belgeliyorlar, ben de portrelerini çiziyorum" diye konuştu. BENİM SANATIM HAYVANLAR İÇİN Projesini daha çok hayvanseverle buluşturmak için Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) ile iletişime geçen Oflaz, şunları söyledi: "Projemi HİPDER görevlilerine anlattığımda çok sıcak baktılar ve bana hemen yardımcı olmak istediler. Bu durumun gelişmesi beni çok mutlu ediyor. HİPDER'in sosyal medyada çok takipçisi ve destekçisi var. Şimdi insanlar HİPDER'e yaptıkları bağışlar sonrasında bana ulaşıyorlar, dekontlarının fotoğraflarını gönderiyorlar, onlar da projeye dahil oluyor. Bence toplumu güzelleştiren şeyler hayvanlar, hayvan sevgisi, sanat, müzik ve resimdir. Benim sanatım hayvanlar içindir."

