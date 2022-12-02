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  4. Mama parası biriktirmek için kaldırımda bekleyen kedi ilgi odağı oldu

Mama parası biriktirmek için kaldırımda bekleyen kedi ilgi odağı oldu

02.12.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te esnafların bakımını üstlendiği bir sokak kedisinin yanına konulan boş kutu ve yerdeki 'Mama parası' yazılı kâğıdı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaldırımda bekleyen kedinin yanında olan boş kutuya, yoldan geçen vatandaşlar tarafından bozuk para bırakılırken, bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kedinin fotoğrafını çekiyor.

Dikkat çekmek için böyle bir uygulama başlattıklarını belirten esnaf Cüneyt Zayın, toplanan paralar ile kediye mama aldıklarını söyledi. Zayın, “Kedimiz sokağımızın neşesidir. Bu kedi gibi diğer kedileri hatta bütün sokak hayvanlarını koruyalım. Onları aç bırakmayalım, besleyelim. Biz böyle kendi çapımızda küçük bir uygulama başlattık. İnşallah bütün vatandaşlarımız en kısa zamanda bu kedi gibi diğer hayvanları da doyurur, aç bırakmazlar. Onları besleyelim, soğuk kış günlerinde aç, susuz kalmasınlar. Bu uygulamayı diğer vatandaşlarımıza da tavsiye ediyoruz” dedi.

(İHA)

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