Mama parası veteriner hekime kabusu yaşattı! Burnu kırıldı, dudağı patladı

Kocaeli Çayırova ilçesindeki veteriner kliniğine gelen bir vatandaş, 245 TL tutan ücrete 400 TL verdi. Veteriner Hekim Ali Özen, 200 TL'yi alarak kasada bozuk para olmadığını söyledi. Müşteri, 45 TL'yi ibana göndermeye teklif etmesi üzerine veteriner hekim kendisine dekont göstermesini, nakit fişi keseceğini iletti.

İlk olarak dekontu göstermeyi kabul eden müşteri, ardından problem çıkarıp veteriner hekime hakaretler savurarak klinikten ayrıldı. Bir süre sonra 2 kişi ile kliniğe geri gelen müşteri, veteriner hekimi darp ederek yerlerde sürükledi. Burnu ve dudağı patlayan Veteriner Hekim Ali Özen'in, darp anı anbean güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

ALIŞVERİŞ ESNASINDA BOZUK PARA OLMADIĞI İÇİN PROBLEM ÇIKTI

Olayla ilgili yaşananları anlatan Veteriner Hekim Ali Özen, "Siyah tişörtlü şahıs gelip mama istedi, ben de verdim. Alışveriş esnasında bozuk para olmadığı için problem çıktı. Bu problem şahsın tahrikleri ile büyüdü. Durumu anlatıp kliniğin çalışanı olduğumu söyledim. Elimden geleni yaptığımı söylememe rağmen beyefendi ile ufak sürtüşme yaşadık. Daha sonra şahıs tehditler savurarak klinikten çıktı ve 2 kişiyle geri geldi. Beni dışarı çıkarmaya zorladılar ama ben çıkmadım. 3 kişi üstüme saldırdı, yumruklayarak beni darp etti. Burnum kırıldı, dudağım patladı" diye ifade etti.

‘‘BU TÜR YOZLAŞMIŞ İNSANLARIN ARTIK CEZALANDIRILMASINI UMUYORUM’’

Bunun ilk değil ama umarım son olmasını dileyen diyen veteriner hekim, "Umarım biz veterinerler hekimlerine sağlık çalışanları kapsamına alınırız. Bu kapsamda da gerekenler inşallah yapılır ve şahıslar cezalandırılır. Para meselesi yüzünden yapılacak bir şey değil. Biz veterinerler hekimler elimizden gelen evcil hayvanların hayatı konusunda her türlü çabayı göstermemize rağmen bu tür yozlaşmış insanların artık cezalandırılmasını umuyorum. Darp raporu aldım. Şikayette bulunduk. Ben hiç kimseye vurmadım. Öldürülüyoruz, vuruluyoruz, darp ediliyoruz, psikolojik şiddet görüyoruz. Umarım artık bu son bulur. Tüm meslektaşlarım adına söylüyorum, bu son olmalı. Hiçbir meslek arkadaşım yaşadığımı yaşamasın" diye konuştu.

‘‘SAĞLIKTA ŞİDDET YASASINA DAHİL EDİLMİYORUZ’’

Sosyal medya hesaplarından yaşanan olaya ilişkin Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu, "Darp ediliyoruz, öldürülüyoruz. Ama veteriner hekimler olarak 'Sağlıkta şiddet yasasına' dahil edilmiyoruz. İlimiz Çayırova ilçesinde meslektaşımız Veteriner Hekim Ali Özen klinikte görev yaptığı esnada 3 şehir magandası tarafından darp edilmiştir. Yaşadığı insanlık dışı olay sonrasında burnu kırılan meslektaşımıza acil şifalar diler, olayın faillerinin en ağır cezayı almasını temenni ediyoruz. Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak hukuki sürecin tarafımızca takip edileceğini kamuoyuna bildiririz" şeklinde açıklamada bulundu. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır