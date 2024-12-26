Mama yedirip uyuttu... Sabah yatağında ölü bulundu! 4 aylık bebeğin cesedi otopsi için Adli Adli tıp kurumuna gönderildi

Bursa'da yaşanan olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokaktaki 3 katlı apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. 30 yaşındaki Hacer ve 35 yaşındaki Ahmet Azar çiftinin 2'nci çocukları 4 aylık Fatma'yı annesi mama ile besledikten sonra beşiğine yatırdı.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Sabah uyanan anne bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)