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  4. Mama yedirip uyuttu... Sabah yatağında ölü bulundu! 4 aylık bebeğin cesedi otopsi için Adli Adli tıp kurumuna gönderildi

Mama yedirip uyuttu... Sabah yatağında ölü bulundu! 4 aylık bebeğin cesedi otopsi için Adli Adli tıp kurumuna gönderildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.12.2024 13:21
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4 aylık bebek, annesinin mama yedirip uyuttuktan sonra ölü bulundu. Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah uyanan anne, bebeğinin hareketsiz olduğunu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mama yedirip uyuttu... Sabah yatağında ölü bulundu! 4 aylık bebeğin cesedi otopsi için Adli Adli tıp kurumuna gönderildi

Bursa'da yaşanan olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokaktaki 3 katlı apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. 30 yaşındaki Hacer ve 35 yaşındaki Ahmet Azar çiftinin 2'nci çocukları 4 aylık Fatma'yı annesi mama ile besledikten sonra beşiğine yatırdı.

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OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Sabah uyanan anne bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Bursa mama bebek
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