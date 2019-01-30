HABER

Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse oldu.

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 21:47 | Son Güncelleme

IHAAW161951-SIY/01-01-2019 - Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse oldu. 01.01.2019 16:19:51 TSI NNNN

IHAAW161951-SIY/01-01-2019

- Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse oldu.

01.01.2019 16:19:51 TSI
NNNN

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremezMuharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez
İnce: Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremezİnce: Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremez

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

Ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.