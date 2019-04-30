Mamak Belediye Başkanı Köse, mobilyacıları ziyaret etti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara’nın ’mobilya alışveriş merkezi’ olarak adlandırılan ANKAMOB esnafını ziyaret etti. Esnafa ve çalışanlara hayırlı işler dileyen Köse, alışveriş yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ANKAMOB esnafını ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Mobilya sektöründe Ankara’nın önemli bir yer tuttuğunu olduğunu kaydeden Köse, "Ankara’da faaliyet gösteren mobilyacı esnafımızı bir araya getiren ve ulaşım açısında kolaylık sağlayan mobilya alışveriş merkezi ilçemizde bulunuyor. Ülke ekonomisine katkı sunan ve istihdama can suyu olan esnafımızın her zaman yanındayız" dedi.

"İnce eleyip sık dokuyoruz"

Mamak’ta gerek esnafla gerekse vatandaşlarla iç içe olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Köse, “İlçemiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Herkesin fikrini alıp, ortak akılda buluşarak güzel Mamak’ımıza en iyi hizmeti vermek adına ince eleyip sık dokuyoruz. Bizim için önemli olan hep birlikte el ele vererek Mamak’ı kalkındırmak” diye konuştu.