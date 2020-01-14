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  4. "Mamak Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi"

"Mamak Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Projenin ikinci etabı kapsamında tamamlanan 248 konut, hak sahiplerine kurayla teslim edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile Mamak Belediyesinin yürüttüğü "Mamak Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında inşa edilen 248 konut daha kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Mamak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Diriliş (Gülseren-Anayurt) mahallelerinde uygulanan projenin ikinci etabı kapsamında yapımı tamamlanan 248 konut için kura çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hak sahiplerine hayırlı olsun. Yuvalarında aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmelerini diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Projemiz tamamlandığında konutların yanı sıra sosyal tesis alanlarıyla da mahallemiz Mamak'ın en modern mahallelerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Toplam 437 bin metrekarelik alanda yürütülen projenin birinci, üçüncü ve dördüncü etaplarda yapımı tamamlanan 994 konut daha önce hak sahiplerine teslim edilmişti. Projenin yapımı devam eden ve 248'i teslim edilen ikinci etap ise 1312 konuttan oluşuyor.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm projesi Mamak Belediyesi TOKİ Toplu Konut İdaresi

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