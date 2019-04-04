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Mamak Belediyesi'nde devir teslim töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 15:42 | Son Güncelleme

Mamak Belediye Başkanlığına seçilen Murat Köse, görevi Mesut Akgül'den devraldı - Köse: - "Biz mazbatayı aldık ama mazbata da milletimizindir, mühür de milletimizindir. Rabbim mahcup etmez inşallah. Makamlar kimseye kalmaz önemli olan makamda güzel hizmetler yapmaktır"

Ankara'nın Mamak ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Murat Köse, göreve başladı.

Köse, devir teslim töreni için geldiği Mamak Belediyesi önünde, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Başkanlık makamında düzenlenen törende, eski başkan Mesut Akgül'den görevi devralan Köse, ilçeye 10 yıl hizmet eden Akgül ile bütün belediye personeline teşekkür etti.

Çalışmalara "Güzel Mamak" diyerek başladığını belirten Köse, "10 yıl boyunca Mesut Başkanımızın inşa ettiği güzel eserlerle 'Güzel Mamak' oldu. Allah nasip ederse bizim bundan sonraki çalışmalarımızla Mamak 'daha güzel olacak' diyoruz." dedi.

Bundan sonraki süreçte de Akgül'ün tecrübe ve deneyimlerinden faydalanmak istediklerine işaret eden Köse, güzel hizmetler yapabilme temennisinde bulunarak, milletvekilleri, bakanlar ve Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe başkanlarına, AK Parti teşkilatlarında görev alan çalışanlara teşekkürlerini sundu.

Köse, "Biz mazbatayı aldık ama mazbata da milletimizindir, mühür de milletimizindir. Rabbim mahcup etmez inşallah. Makamlar kimseye kalmaz önemli olan makamda güzel hizmetler yapmaktır. Başkanımız Allah razı olsun onurla şerefle bu görevi taşıdı. İnşallah biz de görevi devredeceğimiz zaman bu şekilde güzel mutluluklarla devrederiz." diye konuştu.

Sevinçlerinin buruk olduğunu da dile getiren Köse, "Büyükşehirimizle ilgili son yaşananları da biliyoruz. İnşallah milletimizin sandıkta kullandığı oy ve irade doğru bir şekilde tekrar ortaya çıkar ve sonuçlanır." dedi.

- "Bu görevler kimseye baki değil"

Eski başkan Mesut Akgül de göreve başlayan Köse'yi tebrik ederek, başarılar diledi.

Siyasetin uzun, ince bir yol; bu yolun da bayrak yarışı olduğunu ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"10 yıl onurumuzla, gururumuzla yapmış olduğumuz Mamak Belediye Başkanlığı görevini, bugün Murat kardeşimize teslim etmenin onurunu, mutluluğunu yaşıyorum. Bu görevler kimseye baki değil. Önemli olan bu görevleri aldıktan sonra da liyakatle, hakkıyla ifa etmektir. Ben, bu konuda Murat kardeşimizin bu görevi gece gündüz demeden gönül belediyeciliği olarak Mamaklı hemşehrilerimize hizmet edeceğine yürekten inanıyorum."

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak Mesut Akgül

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