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Mamak, şehitler için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 10:45 | Son Güncelleme

15 Temmuz gecesi haberlerde 15 Temmuz Köprüsü’nün kapandığını görünce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını beklemeden “Ben dönmeyeceğim” deyip yola çıkan AK Parti Mamak İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Altın ve tüm şehitler için Mamak’ta Anma Yürüyüşü düzenlendi.Yürüyüşe AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve ellerinde Türk bayraklarıyla yüzlerce vatandaş katıldı.

15 Temmuz gecesi haberlerde 15 Temmuz Köprüsü’nün kapandığını görünce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını beklemeden “Ben dönmeyeceğim” deyip yola çıkan AK Parti Mamak İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Altın ve tüm şehitler için Mamak’ta Anma Yürüyüşü düzenlendi.
Yürüyüşe AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve ellerinde Türk bayraklarıyla yüzlerce vatandaş katıldı. Cebeci Askeri Şehitliği önünden başlayan yürüyüş, Mamak Caddesi’nde o gece Hasan Altın’ın vurularak şehit olduğu noktada son buldu. Yürüyüşte 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Yürüyüşe şehidin eşi Kibar Altın ve kızı Adile de katıldı.

"Tek vücut olduk"
Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından asla ödün vermediğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Köse, “Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve öncülüğüyle sokaklara ve meydanlara taşınmış ve darbecilere fırsat vermeyerek, darbe girişimini bertaraf etmiştir. Tanklara, uçaklara, bombalara, toplara, kurşunlara, silahlara göğsünü geren bu millet, tüm dünyaya bağımsızlığa ve demokrasiye sahip çıkma dersi vermiştir. 15 Temmuz 2016’da hangi inançla meydanlara çıktıysak; bu akşam da aynı duyguyla birlikte, yan yana, tek vücuduz. O gece şanlı bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için göğüslerini siper eden Hasan ağabeyimiz ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahramanca mücadele ederken gazilik unvanına erişen gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.

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