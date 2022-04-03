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  4. Mamak’ta askerin kışladan konvoyla çıkmasına ilişkin inceleme! Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

Mamak’ta askerin kışladan konvoyla çıkmasına ilişkin inceleme! Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

03.04.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tezkeresini alan bir askerin Mamak’ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Mamak’ta askerin kışladan konvoyla çıkmasına ilişkin inceleme! Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

Güvenlik kaynakları konu hakkında yaptığı açıklamada, “Tezkeresini alan bir askerin Mamak’ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır. Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bu tür bir davranışın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Asker Mamak
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