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  4. Mamak'taki hayvan barınağında korkunç görüntüler! Köpekler açlıktan birbirlerini yedi... Valilikten açıklama geldi

Mamak'taki hayvan barınağında korkunç görüntüler! Köpekler açlıktan birbirlerini yedi... Valilikten açıklama geldi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
14.12.2024 21:14
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Mamak Belediyesi'ne ait Kutludüğün hayvan barınağından yansıyan görüntüler infial yarattı. Köpeklerin aç olduğu ve sağlıksız koşullar altında olduğu belirtildi. Barınağın incelenmesi için çağrı yapılırken, "Hasta olanı resmen bekletip diğerine parçalatıyorlar" denildi. Gündem olan korkunç görüntülerin ardından Ankara Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkikata başlanmış olup, titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Mamak'taki hayvan barınağında korkunç görüntüler! Köpekler açlıktan birbirlerini yedi... Valilikten açıklama geldi

Mamak Belediyesi'ne ait hayvan barınağında, köpeklerin açlık ve sağlıksız koşullar altında olduğu görüntüleri paylaşıldı.

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AÇLIKTAN BİRBİRLERİNİ YEMEK ZORUNDA KALDIKLARI BELİRTİLDİ

Hayvan barınağının acil denetlenmesi için çağrı yapıldı. Görüntülerde köpeklerin açlıktan birbirlerini yemek zorunda kaldıkları belirtildi.

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"HASTA OLANI RESMEN BEKLETİP DİĞERİNE PARÇALATIYORLAR"

T24'ün haberine göre hayvan hakları gönüllüleri, "Nasıl öldüklerini nasıl kanıtlayacağız? Bir tanesi makatından kan gelerek ölmüş. Dayak mı yedi, tecavüze mi uğradı? Nereden bileceğiz? Delilleri yok etmeye çalışıyorlar. Barınak koşulları zaten inanılmaz kötü. Sular buz tutmuş, su içemiyorlar. Hayvanlar dışkıları üstünde uyuyor. Çoğu hasta, tedavi yok. Hasta olanı resmen bekletip diğerine parçalatıyorlar" ifadelerini kullandı.

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ANKARA VALİLİĞİ TARAFINDAN AÇIKLAMA YAYINLANDI

İnfial yaratan konuyla ilgili olarak Ankara Valiliği açıklamada bulundu. Açıklamada, "Mamak Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağı ile alakalı sosyal medyada yer alan haberler üzerine İl Jandarma Komutanlığımız birimleri tarafından konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkikata başlanmış olup, titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Mamak Belediyesi tarafından da Kutludüğün Barınağı'nda yaşanan olayla ilgili açıklama yayınlandı.

Belediyenin açıklaması şu şekilde:

"Mamak ilçemizde hasta vaziyette bulunan köpekler tedavi edilmek üzere Kutludüğün Barınağımıza getirilmektedir. Dört gün önce sokakta hasta vaziyette bulunarak tedavi edilmek üzere Barınağımıza getirilen ve çadırda müşahade altında tutulan bir köpek gerekli tedavileri yapılmasına rağmen ölmüştür. Aynı çadırda müşahade altında olan diğer köpek, ölen köpeği parçalamıştır. Barınağımızda yaşanan bu elim olay nedeniyle derin üzüntü duyduk. Olayla ilgili olarak, Barınakta görevli personel hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bu olay üzerine hemen sivil toplum faaliyetlerinde bulunan hayvansever derneklerimiz ile irtibata geçilmiş ve bir protokol yapılmasına karar verilmiştir. Bu protokol gereği hayvanseverler gönüllülük ilkesi çerçevesinde Barınağımıza gelerek inceleme yapabilecek ve gözetim faaliyetinde bulunabilecektir. Yine protokol gereği hayvanseverler, gönüllü olarak Barınağımızda çalışabilecek ve hayvanlarımızın bakımına ve beslenmesine yardımcı olabileceklerdir"

Anahtar Kelimeler:
Mamak Ankara Valiliği hayvan barınağı
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