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  4. Mamaklı yetenekli gençler sahne tozu yutacak

Mamaklı yetenekli gençler sahne tozu yutacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

İlçede yaşayan yetenekli çocukların sahne sanatları alanında eğitilmesi için "Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi Projesi" iş birliği protokolü imzalandı - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz: - "Mamak'ta uyguladığımız bu pilot projeyi önce Ankara'nın diğer ilçelerine sonra da Türkiye'nin farklı illerinde uygulayacağız"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bakanlığı ile Mamak Belediyesi arasında, ilçede yaşayan yetenekli çocukların sahne sanatları alanında eğitilmesi amacıyla imzalanan "Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi Projesi" iş birliği protokolünün Ankara'nın diğer ilçelerinde daha sonra da illerde uygulanacağını söyledi.

Yavuz, protokolün Mamak Kültür Merkezi'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, yetenekli çocukları topluma sanat alanında kazandırmak istediklerini, bunun için ilçe genelindeki okullarda yetenek taramaları yapacaklarını söyledi.

Tiyatro atölyelerinde düzenlenecek eğitimlerde sanatçı eğitmenlerin yer alacağını ifade eden Yavuz, "Akademi öğrencilerine ve öğretmenlerine özellikle telif alanlarında bilgilendirici etkinlikler düzenleyeceğiz. Halk oyunları gibi keyifli alanlarda da eğitmen desteği vereceğiz. Bu faaliyetler sayesinde çocuklarımızın örnek başarılara imza atacağına inanıyorum." diye konuştu.

Projenin başarılı olması halinde ülke genelinde uygulanacağını dile getiren Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Program kapsamında eğitim alacak çocuklarımızın çok keyifli faaliyetlerini bu salonda izleme fırsatı bulacağız. Mamak Belediyesi ile geliştirdiğimiz bu proje inşallah Bakanlığımız için de bir pilot uygulama niteliğinde taşıyacak. Mamak'ta uyguladığımız bu pilot projeyi önce Ankara'nın diğer ilçelerine sonra da Türkiye'nin farklı illerinde uygulayacağız. Dolayısıyla burada elde edeceğimiz başarı bütün Türkiye için kıymetli olacaktır."

- "Kültür etkinliklere de ihtiyaç var"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de eğitimin verileceği Eski Musiki Muallim Mektebi'nden geçmişte birçok ünlü sanatçı çıktığını hatırlatarak, proje doğrultusunda eğitilecek çocukların da gelecekte başarılı sanatçılar arasında yer almasını umduklarını söyledi.

Mamaklı çocukların yeteneklerini geliştirmek istediklerini belirten Köse, " Onlara bir ufuk kazandırarak daha güvenle hayata tutunmalarını sağlamak istiyoruz. Kültür, olmadan olmaz. İnsanın nasıl yemeğe ihtiyacı varsa kültürel etkinliklere de ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.

Törene, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve Mamak Kaymakamı Ziya Polat da katıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Mamak Belediyesi Protokol Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi Projesi

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