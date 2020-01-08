Mamaklı yetenekli gençler sahne tozu yutacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bakanlığı ile Mamak Belediyesi arasında, ilçede yaşayan yetenekli çocukların sahne sanatları alanında eğitilmesi amacıyla imzalanan "Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi Projesi" iş birliği protokolünün Ankara'nın diğer ilçelerinde daha sonra da illerde uygulanacağını söyledi.

Yavuz, protokolün Mamak Kültür Merkezi'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, yetenekli çocukları topluma sanat alanında kazandırmak istediklerini, bunun için ilçe genelindeki okullarda yetenek taramaları yapacaklarını söyledi.

Tiyatro atölyelerinde düzenlenecek eğitimlerde sanatçı eğitmenlerin yer alacağını ifade eden Yavuz, "Akademi öğrencilerine ve öğretmenlerine özellikle telif alanlarında bilgilendirici etkinlikler düzenleyeceğiz. Halk oyunları gibi keyifli alanlarda da eğitmen desteği vereceğiz. Bu faaliyetler sayesinde çocuklarımızın örnek başarılara imza atacağına inanıyorum." diye konuştu.

Projenin başarılı olması halinde ülke genelinde uygulanacağını dile getiren Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: