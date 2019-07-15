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Mamak’ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 22:04 | Son Güncelleme

Mamak’ta 15 Temmuz şehitleri anıldı 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle, şehitler, Mamak'ta anıldı.

Mamak’ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle, şehitler, Mamak'ta anıldı.

Mamak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak terörle mücadele sırasında şehit olan askerler, Cebeci Askeri Şehitliği'nde dualarla andı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan anma töreninde Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Şehitlik ziyaretinin ardından etkinlik, Yeni Mamak Merkez Camii'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Tüm Şehitleri Anma mevlit programıyla devam etti.

'ŞEHİTLERİMİZİN ANISINI MAMAK'TA YAŞATIYORUZ'

Gün boyunca düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun yaşatıldığı Mamak'ta, anma programları Yeni Mamak Merkez Cami'sinden, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na kadar yapılan kortej yürüyüşüyle devam etti. 15 Temmuz programları, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde son buldu. Salondaki kalabalığa seslenen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bugün bu vatan uğruna canını veren şehitlerimiz sayesinde, güven ve huzur içinde yaşıyoruz. 15 Temmuz gecesi millet tarafından, eşi benzeri olmayan bir destan yazıldı. Halkımızın cesaretini simgeleyen 15 Temmuz Şehitleri Anıtımız gelecek neslimize önemli mesajlar veriyor. Şehitlerimizin anısını Mamak’ta yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mamak'taki 15 Temmuz etkinlikleri, 'Diriliş Destanı' oyununun sahnelenmesiyle son buldu. Oyun sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.

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