Mamak’ta şenlik var

Mamak Belediyesi, ilçedeki her vatandaşı Saimekadın Anfi Tiyatro’da bu yazın en güzel şenliği olan Çocuk Şenliği’nde bir araya getirdi.

Yaklaşık iki ay boyunca süren şenliğin sonuncusu gerçekleşirken, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler de şenlikte yerini aldı. Çocuklarını eğlenmeleri için getiren ebeveynleri de unutmayan Mamak Belediyesi, yarışmalarla da vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Çocuklar gülsün diye

Programa Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocukların yüzü gülsün diye, yaz boyunca Çocuk Şenliği düzenlediklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Köse, “ Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönüllerince eğlendiği programın bugün sonuncusunu gerçekleştiriyoruz. Kültürel ve sosyal etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.



