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Mamografi sonuç sorgulama: Mamografi sonucu ne zaman çıkar?

21.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her kadın 35-40 yaşlarından itibaren düzenli olarak mamografi çektirmelidir. Bu sayede meme kanseri erken teşhis edilebilir ve kanserin önüne geçilmesi planlanabilir. Bu nedenle düzenli bir şekilde kontrol yaptırmak ve mamografi çektirmek önemlidir. Çekilen mamografinin sonucunu almak, hangi amaçla mamografi çekildiğine göre değişiklik gösterir.

Mamografi sonuç sorgulama: Mamografi sonucu ne zaman çıkar?

Mamografi sonucu öğrenme durumu, mamografinin neden çekildiğine göre farklı zaman aralıklarında mümkündür. Eğer tarama mamografisi çekildiyse sonuç 2 hafta içinde alınabilir. Ancak teşhis amaçlı işlem yapıldığında bu süre kısalır. Mamografi çekiminden hemen sonra sonuç çıkar. Verilen süreden daha uzun bir zaman sonuçlar açıklanmazsa mamografi çekiminin yapıldığı hastaneyle ya da doktorla iletişime geçmek gerekir.

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Mamografi sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Bir mamografi çekiminin sonucu uzman doktorlar tarafından incelenmelidir. Sonucun sorgulanması mmtarama.saglik.gov.tr/randevu/mamografi-sonuc-sorgula internet sitesi üzerinden yapılabilir. Mamografi çekiminin sonucu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Merkezi’nin sitesindeki sorgulama sayfasından öğrenmek mümkündür.

Site üzerinde açılan sorgulama sayfasına, çekimin yapıldığı yerden verilen erişim no ile kimlik numarası yazılır. Güvenlik sorusu yanıtlanır ve "Ben robot değilim" yazısının başındaki kutucuk seçilir. Tüm alanlar eksiksiz bir şekilde doldurulduğunda sorgula butonu aktif hâle gelir ve bu buton tıklanır. Eğer sonuçlar belli olduysa sorgula butonuna basıldığında mamografi çekiminin sonucu açılan ekranda görülecektir.

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Mamografi sonucu ne zaman çıkar?

Mamografi çekildiğinde sonuçların çıkması aynı gün ya da iki hafta arasında değişkenlik gösterir. Bu değişiklik mamografinin çekilme sebebine bağlı olarak değişiklik gösterir. Eğer bir kadın zamanı geldiği için ve herhangi bir riske karşılık olarak yalnızca kontrol amaçlı mamografi çekimi yaptırdıysa bu işlemin sonucu için bekleme süresi iki hafta olarak verilmiştir. Ancak teşhis amacı ile yapılan bir mamografi çekimi söz konusu ise çekimin hemen ardından sonuç belirlenir. Sonucun negatif olması ise olumlu bir durumu ifade eder. Herhangi bir meme kanseri riski bulunmadığının bir göstergesidir.

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Mamografi sonucu kaç günde çıkar?

Hangi amaçla mamografi çekildiyse sonucu da buna göre bir zaman diliminde çıkar. Eğer bir mamografi teşhis amacı ile çekildiyse işlemin hemen arkasından ilgili birimden ya da doktordan sonuç raporu almak mümkündür.

Tarama amaçlı yapılan mamografi çekimlerinin sonucu ise iki hafta içinde alınır. Bu süreç bazen birkaç gün sarkabilir. Bu durum çekimin yapıldığı sağlık kuruluşunun yoğunluğu ile ilgili olabilir. Mamografi sonuçları çıktığı zaman alınan görüntüler e-Nabız ekranına da düşer. Gerek duyan ya da sonuçlarını görmek isteyen kişiler e-Nabız hesaplarına girerek "Görüntülerim" başlığının altında mamografi sonuçlarına ulaşabilirler.

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