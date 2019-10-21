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“Mamografiden korkmayın, düzenli yaptırın”

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2019 09:31 | Son Güncelleme

Doç.

“Mamografiden korkmayın, düzenli yaptırın”

Doç. Dr. Irmak Durur Subaşı, meme kanserinin tanısında büyük öneme sahip mamografiye ilişkin “Mamografi, meme kanserinin teşhisinde en önemli görüntüleme yöntemidir. Mamografi ile henüz fiziki muayene bulgu vermeyen kanserler saptanmaya çalışılır” dedi.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Radyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Irmak Durur Subaşı, meme kanseri farkındalık ayında mamografinin önemine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Subaşı, “Mamografi, meme kanserinin taranması ve tanısal çalışmasının yapılmasında en önemli görüntüleme yöntemidir. Mamografi ile henüz fiziki muayene bulgu vermeyen kanserler saptanmaya çalışılır” ifadelerini kullandı.
“Yılda bir tarama öneriliyor”
Ulusal ve bölgesel tarama programlarına göre mamografinin 1, 2, 3 yılda bir yapılmasının önerildiğine dikkati çeken Subaşı, şu bilgileri paylaştı: “40 yaştan 75 yaşına kadar düzenli tarama yapılması önerilir. Ancak riskli gruplarda daha erken başlanıp daha sık kontrol düşünülebilir. 40 yaşta taramaya başladığımızda 40-50 yaşlar arasında yıllık tarama önerilir. 50’den sonraki tarama sıklığı hastanın risk durumuna göre 1 veya 2 yılda bir olarak devam eder. Bu durum tarama için böyle; ancak herhangi bir yaştaki bir kadında, memede kitle bulgusu varsa veya hekim tarafından önerilmiş ise mamografi çekilmelidir.”
“Mamografi ağrılı bir tetkik değil”
Subaşı, mamografide sıkıştırmaya bağlı ağrıya ilişkin ise şu açıklamayı yaptı: “Mamografi bir yumuşak doku radyografisidir. Sıkıştırma ile hem dokunun incelmesi hem de hareketsizleştirilmesi sağlanarak daha kaliteli görüntüler edilir. Radyasyon dozu azalır, görüntü kalitesi artar. Çoğu zaman hastalar ciddi ağrıdan yakınmaz. Ancak böyle bir deneyimi olan hastalarda, menstrüel siklus dediğimiz adet döngüsünün ikinci haftasında görüntüleme yapılması ağrı şikayetinin daha az düzeyde yaşanmasını sağlayabilir Adetin ilk gününe 1 dediğimizde 7 ve 14’üncü günler, daha konforlu mamografi sağlayabilir. Mamografide x-ışınları kullanıldığından düşük de olsa radyasyon maruziyeti olabilmektedir. Ancak doğadan ve birçok günlük aktiviteden dolayı radyasyona maruz kalırız. Dolayısıyla mamografiden kaçınmak için radyasyon bir sebep değildir.”

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