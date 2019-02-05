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Mamut Art Project 7’nci yılında 50 yeni sanatçıyı ağırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:59 | Son Güncelleme

Mamut Art Project 2019’a katılacak 50 sanatçı belirlendi.

Mamut Art Project 2019’a katılacak 50 sanatçı belirlendi. Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mamut’ta yaklaşık bin 350 başvuru arasından seçilen 25 kadın, 25 erkek toplam 50 sanatçının 500’den fazla eseri sergilenecek. Mamut, 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.

Güncel sanatta yılın umut vaat eden sanatçıları için benzersiz bir keşif alanı sunan ve 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, bu yıl 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek. Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, farklı alanlarda uzman isimlerden oluşan ve her yıl değişen jüri üyeleri tarafından başvurular arasından seçilen sanatçılara disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkânı sağlıyor.

Bin 350 başvuru yapıldı
Bu seneki başvuru döneminde Mamut ekibi; İstanbul’un yanı sıra Diyarbakır, Mardin ve Çanakkale’de gerçekleştirdikleri Portfolyo Günleri kapsamında 250’yi aşkın sanatçının portfolyolarını birebir tartışarak, sorularını yanıtladı. Mamut’a 2019 edisyonu için Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden bin 350 başvuru geldi ve bu şu ana kadar ulaşılan en yüksek sayı oldu. Sadece son 2 yılda 35 bin kişi tarafından ziyaret edilen Mamut Art Project’in bu yılki jürisi; güncel sanatın önde gelen sanatçılarından Memed Erdener namıdiğer Extramücadele, koleksiyoner Ari Meşulam, küratör ve yazar Aslı Seven, Sanat Tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu ve son olarak Pi Artworks’ün kurucusu Yeşim Turanlı’dan oluşuyor. Bu yıl Mamut Art Project, seçilen 50 sanatçının 500’den fazla işini sanatseverlerle buluşturacak.

Sergilenecek işler arasında fotoğraf, kolaj, enstalasyon, heykel, video, resim, illüstrasyon, dijital ve tekstil sanatı dahil olmak üzere birçok farklı alanda üretim yer alıyor. Mekân içinde mekân oluşturan, küresel sorunlara değinen, alışılmış kalıplar üzerinden form araştırmaları ve tekstil malzemeleri ile beden incelemeleri yapan ve bunun gibi çeşitli konuları ele alarak birçok malzeme ile çalışan sanatçılar, çalışmalarını kendilerine sunulan 10’ar metrekarelik kişisel alanlarda sergileyecek.

Yapılan bilgilendirmede; Mamut’ta yer alacak yan etkinlikler arasında ilk defa geçen yıl programa eklenen Mamut Çocuk Atölyeleri ve son 3 yıldan beri gelişerek devam eden Mamut Performansları ve KRÜW ekibi ile yapılan iş birliği bu yıl da farklı deneyimler sunmaya devam edecek. 2019 edisyonunda aynı zamanda Mamut SHOTS adı altında Mamut ziyaretçilerini motive etmek üzere üretici sektörlerin farklı alanlarında dikkat çeken isimlerin kısa konuşmalarıyla yer alacakları yeni bir bölüm dahil olacak.

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