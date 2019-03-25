HABER

Mamut Art Project ile heyecan verici programlar, hikayeler ve atölyeler geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut Art Project, 3-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.Güncel sanatta umut vaat eden sanatçılar için benzersiz bir keşif alanı sunan ve 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, bu yıl 3-7 Nisan tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek.

Mamut Art Project ile heyecan verici programlar, hikayeler ve atölyeler geliyor

Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut Art Project, 3-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

Güncel sanatta umut vaat eden sanatçılar için benzersiz bir keşif alanı sunan ve 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, bu yıl 3-7 Nisan tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek. Mamut’un 7. edisyonunda bin 350 başvuru arasından seçilen 50 sanatçının 600’den fazla eseri sergilenecek. Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, alanında uzman isimlerden oluşan jüri üyelerinin başvurular arasından belirlediği sanatçılara disiplinler arası bir paylaşım ve sergileme imkânı sağlıyor. Bu sene Mamut ziyaretçilerini, Ceren Özşahin (MAP’17) ve Zeynep Tümertekin’in (MAP’19) Mamut sanatçılarının tasarlayacağı yeni bir sergi alanı karşılayacak.

Mamut shots’ta özel hikayeler
Yapılan bilgilendirmeye göre, motivasyon, kolektif güç, farkındalık, cesaret, ilk adım, üretken olma gibi kavramları; tek dozluk shots konuşmalara dönüştüren Mamut Art Project, bu yıl Mamut shots adı altında Art Unlimited Genel Yayın Yönetmeni Merve Akar Akgün iş birliğinde gerçekleşecek heyecan verici bir konuşma serisi sunmaya hazırlanıyor. Burçak Bingöl, Erdil Yaşaroğlu, Kürşat Başar, Mirgün Cabas, Memed Erdener, Tuğçe Tuna ve Tuğrul Tülek’in kısa hikayeler paylaşacağı Mamut SHOTS; 6 Nisan 17:00’da Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek.

Mamut Çocuk Atölyeleri ile genç yaşta sanat
Mamut Art Project’te çocuklar için etlinlikler de hazırlandı. Çocukları sanatla buluşturma imkânı sunan Mamut Çocuk Atölyeleri; The Nest iş birliği ile 6-7 Nisan tarihlerinde Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek. The Nest ekibi olarak Mamut Çocuk Atölyeleri’nde etkileyici, eğlenceli ve keşfe açık yönelik bir atölye programı tasarlandı.

Mamut Performansları 4. senesinde
2016’dan beri Mamut kapsamında yer alan Mamut Performansları programı, bu yılki başvurular arasından seçilen sekiz performansa yer verecek. Programda yer alacak sanatçılar; izleyenleri oyun oynamaya, dilek dilemeye, dans etmeye ve değişime tanık olmaya kadar uzanan birçok deneyime davet ediyor.

Üç yıldır Mamut Art Project kapsamında özel sergileriyle yer alan ve büyük ilgi gören alternatif sanat inisiyatifi Krüw bu kez, biraz çocukluğumuza inerek, masal klasiklerini ve onların unutulmaz kahramanlarını ele alıyor. Masal dünyasında sıkça karşılaşılan cadılar, prensesler, cüceler ve daha nice fantastik yaratık mercek altına alındı ve ekipteki her bir sanatçı farklı bir masalı kendi çizgisiyle yorumladı. Serigrafi baskı tekniğiyle hazırlanan çalışmalar, bu yıl Masalz by Krüw sergisiyle ziyaretçilerle buluşacak.

Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler
Adanalı mimar şiir okurken kalp krizi geçirdiAdanalı mimar şiir okurken kalp krizi geçirdi
TUSAŞ’ın Anka’sı Malezya YolundaTUSAŞ’ın Anka’sı Malezya Yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haber oradan gelmişti... Üs bölgesini kahramanca savundular

Silah arkadaşlarını şehit verdikleri üs bölgesini kahramanca savundular

Karları eriten güzellik

Karları eriten güzellik

Denizin ortasına dev vinç kuruldu

Denizin ortasına dev vinç kuruldu

Son dakika! İstanbul Güngören'de yangın

İstanbul'da korkutan yangın

Günlük burç yorumları 25 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.