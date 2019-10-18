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‘Man in the middle attack’ operasyonunda 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 10:20 | Son Güncelleme

Bursa polisi, Türkiye’de bir çetenin paravan şirketlerle uluslararası çapta dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 23 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa polisi, Türkiye’de bir çetenin paravan şirketlerle uluslararası çapta dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 23 kişiyi gözaltına aldı. Dün adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklanırken, bugün ise 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin uluslararası çapta, birçok ülke şirketini, kurdukları paravan şirketler ve mail saldırıları ile dolandırdığını tespit etti. Çeteyi takibe alan Bursa siber polisi, çetenin hacker yardımıyla uluslararası ticaret yapan Türk firmaları ile farklı ülkelere ait çok sayıda şirketi maillerini kırarak alacaklı olan firma adına borçlu firmaya kendi banka hesaplarını attıkları ve bu şekilde milyon dolarlık vurgun yaptıklarını belirledi. 6 aylık bir takibin ardından çeteye yönelik İstanbul, Gaziantep ve Kilis’te operasyon düzenleyen ekipler 23 çete üyesini gözaltına aldı.
Dünyada ‘Man in the middle attack’ yani ‘Aradaki adam saldırısı’ olarak bilinen yöntemi kullanarak borçlu şirketlere alacaklı şirket adına mail atan ve kendi hesaplarına para transferi yapılmasını sağlayan çetenin, bu yolla son 6 ay içerisinde 20 milyon dolarlık vurgun yaptığı belirlendi. Türkiye’nin uluslararası alanda ticari itibarını zedeleyen çetenin aynı zamanda bu paraları kurdukları paravan şirketlerin hesabına aktardığı ve çete üyelerinin komisyonlarını aldıktan sonra kalan parayı da çete yöneticisinin hesabına aktardıkları ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tane para sayma makinesi ile 2 tane ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.
Şüphelilerden 10’u dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu gün ise 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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