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‘Manafort Yalan Söyleyerek İtiraf Anlaşmasını Bozdu’

27.11.2018 19:08 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’un Rusya soruşturmasında federal yetkililere defalarca yalan söyleyerek savcılıkla itiraf anlaşmasını ihlal ettiği iddia edildi

‘Manafort Yalan Söyleyerek İtiraf Anlaşmasını Bozdu’

ABD’de devam eden Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller, Başkan Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’un soruşturmada federal yetkililere defalarca yalan söyleyerek savcılıkla itiraf anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

Manafort’un itiraf anlaşmasının bozulması, daha uzun hapis cezası ve yeni suçlamaların yöneltilmesi anlamına gelebilir. Ayrıca Mueller ekibi, soruşturmaya konu olan birçok kilit olayla ilgili bilgisi olan bir tanığın işbirliğini kaybetmiş olacak.

Manafort yalan söylediğini reddederken, avukatları da müvekkillerinin “doğru bilgiler verdiğine” inandığını belirtiyor.

Manafort Eylül ayında suçunu itiraf edip savcılıkla işbirliği yapmayı kabul etmesinden bu yana özel savcının ofisiyle görüşüyordu. Alacağı cezayı beklerken hapiste bulunan Manafort’un birden fazla yıl hapis cezasına çarptırılabileceği kaydediliyor.

Trump: “Mueller hayatları mahvediyor”

Bu arada Başkan Donald Trump, özel savcı Robert Mueller’ı “hayatları mahvetmekle” suçladı.

Twitter üzerinden mesajlar paylaşan Trump, medyanın “Bob Mueller’ı ‘aziz’ haline getirdiğini, aslında onun tam tersi olduğunu” düşündüğünü belirtti.

Başkan Trump, Mueller’ın soruşturması bittiğinde kişilerin “korkunç” ve “zalimce” muamele gördüğünün, yalan söylemeyi reddettikleri için hayatlarının mahvedildiğinin apaçık ortaya çıkacağını savundu.

Trump’ın bu sözlerle muhafazakar yazar Jerome Corsi’ye işaret ettiği tahmin ediliyor. Corsi, soruşturma yetkililerine yalan söylediği şeklinde yalan itirafa zorlanacağı gerekçesiyle savcılıkla itiraf anlaşmasını reddettiğini belirtiyor.

Trump mesajında, “Sahte Cadı Avı devam ediyor ama Mueller ve öfkeli Demokratlar’dan oluşan ekibi sadece bir tarafa bakıyor, ötekine değil. Mueller kontroldan çıkmış çelişkili bir savcı” dedi. Başkan Trump, Mueller’ın Amerikan adalet sistemine büyük zarar gerdiğini öne sürdü.

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