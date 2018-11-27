‘Manafort Yalan Söyleyerek İtiraf Anlaşmasını Bozdu’

Bu arada Başkan Donald Trump, özel savcı Robert Mueller’ı “hayatları mahvetmekle” suçladı.

Manafort’un itiraf anlaşmasının bozulması, daha uzun hapis cezası ve yeni suçlamaların yöneltilmesi anlamına gelebilir. Ayrıca Mueller ekibi, soruşturmaya konu olan birçok kilit olayla ilgili bilgisi olan bir tanığın işbirliğini kaybetmiş olacak.

ABD’de devam eden Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller, Başkan Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’un soruşturmada federal yetkililere defalarca yalan söyleyerek savcılıkla itiraf anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

Twitter üzerinden mesajlar paylaşan Trump, medyanın “Bob Mueller’ı ‘aziz’ haline getirdiğini, aslında onun tam tersi olduğunu” düşündüğünü belirtti.

Başkan Trump, Mueller’ın soruşturması bittiğinde kişilerin “korkunç” ve “zalimce” muamele gördüğünün, yalan söylemeyi reddettikleri için hayatlarının mahvedildiğinin apaçık ortaya çıkacağını savundu.

Trump’ın bu sözlerle muhafazakar yazar Jerome Corsi’ye işaret ettiği tahmin ediliyor. Corsi, soruşturma yetkililerine yalan söylediği şeklinde yalan itirafa zorlanacağı gerekçesiyle savcılıkla itiraf anlaşmasını reddettiğini belirtiyor.

Trump mesajında, “Sahte Cadı Avı devam ediyor ama Mueller ve öfkeli Demokratlar’dan oluşan ekibi sadece bir tarafa bakıyor, ötekine değil. Mueller kontroldan çıkmış çelişkili bir savcı” dedi. Başkan Trump, Mueller’ın Amerikan adalet sistemine büyük zarar gerdiğini öne sürdü.

