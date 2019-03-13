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Manafort’a Yargılandığı İkinci Davada 3,5 Yıl Hapis Cezası

13.03.2019 19:51 | Son Güncelleme

Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturması kapsamında Başkan Donald Trump’ın eski kampanya müdürü Paul Manafort’a geçen hafta aldığı cezaya ek olarak iki ayrı kumpas suçundan 43 ay daha hapis cezası verildi

Manafort’a Yargılandığı İkinci Davada 3,5 Yıl Hapis Cezası

Washington'da Hakim Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturması kapsamında Başkan Donald Trump’ın eski kampanya müdürü Paul Manafort’a geçen hafta aldığı cezaya ek olarak iki ayrı kumpas suçundan 43 ay daha hapis cezası verdi.

Geçen hafta aldığı 47 aylık cezaya ek olarak bu kararla Manafort toplam yaklaşık yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.

69 yaşındaki Manafort hakkında yapılan suçlamalar arasında para aklama, adaleti yanıltma ve lobicilik faaliyetlerini beyan etmeme de var.

Manafort'un muhtemel iyi hal indirimi ve 9 ay cezaevinde kaldığı süre gözöününe alındığında 5 yıl cezaevinde kalabileceği yorumları yapılıyor.

Geçen hafta Virginia’daki federal mahkeme Manafort’a bankacılık ve vergi yolsuzluğu suçlarından 47 ay hapis cezası vermişti. Bu cezanın beklenenden az olduğu yorumları yapılmıştı.

Manafort duruşma sırasında yaptıkları için üzgün olduğunu belirtti ve Hakim Amy Berman Jackson’dan geçen hafta aldığı cezanın üstüne bir ceza daha vermemesini istedi.

Jackson ise “Sanık bir numaralı halk düşmanı değil ancak kurban da değil” diyerek davaya konu olan yalanların sayısının, yolsuzluğun ve paranın miktarının azımsanamayacak kadar fazla olduğunu söyledi.

Hakim, Manafort'un yolsuzlukları ailesini geçindirmek için yapmadığını, daha gösterişli bir hayat yaşamak için ve bir kişinin giyebileceğinden çok daha fazla takım elbise satın almak için yaptığını söyledi.

Hakim Manafort'un lobicilik faaliyetlerinin de ABD siyasetini etkilediğini belirtti ve Manafort'un kayıt dışı yabancı çalışan olduğunu belirtti.

Manafort'un gerçekleri karartmak için kasıtlı olarak çalıştığını söyleyen hakim “Yaptığınız şey Kongre'ye ve Amerikan halkına yalan söylemekti" dedi.

Manafort’un Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçilere yönelik yaptığı danışmanlık hizmeti ve bununla ilgili olarak karıştığı banka ve vergi dolandırıcılığı davalarının her birinden beş yıla kadar olmak üzere 10 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali bulunuyordu.

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