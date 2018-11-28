Manafort’dan ‘Assange’la Görüşme’ İddiasına Yalanlama

Başkan Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, İngiliz gazetesi Guardian’da çıkan, WikiLeaks kurucusu Julian Assange’la üç kez görüştüğü yönündeki haberi yalanladı.

Manafort bir sözcü aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bu haber tamamen yanlış ve kasten iftira içeriyor. Temsilcilerim tarafından haberin yanlış olduğu yönünde uyarılmalarına rağmen haberi yayınlayan Guardian gazetesine karşı tüm hukuki adımları gözden geçiriyoruz” dedi.

Assange, ABD’de olası tutuklanma ve mahkeme önüne çıkmadan kaçınmak için Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmış durumda.

Guardian gazetesi haberinde, Manafort’un 2013, 2015 ve Trump’ın seçim kampanyasında çalışmaya başladığı döneme denk gelen 2016 yılı Mart ayında olmak üzere üç kez büyükelçiliğe gittiğini öne sürdü.

Gazete, ikilinin ne konuştuğu hakkında ayrıntı vermezken, haberine kaynak da göstermedi.

Haber WikiLeaks tarafından da yalanlandı. Haberi yazan muhabiri “seri yalancı” olarak niteleyen WikiLeaks, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “WikiLeaks, Manafort’un Assange’la asla görüşmediği konusunda Guardian ve baş editörüyle bir milyon dolara bahse girmeye hazır” ifadesini kullandı.

Şu anda hapiste olan Manafort, mali suçlardan dolayı alacağı cezayı bekliyor.

WikiLeaks, Hillary Clinton’ın 2016 seçim kampanyasına zarar vermek amacıyla Rusya tarafından ‘hack’lenen Demokratik Parti’ye ait binlerce elektronik postayı yayınlamıştı.

Özel savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında, Trump kampanyasının Rusya’yla ya da WikiLeaks’le gizli işbirliği yapıp-yapmadığı da araştırılıyor.

