HABER

Manafort’dan ‘Assange’la Görüşme’ İddiasına Yalanlama

28.11.2018 19:06 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, bir sözcü aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bu haber tamamen yanlış ve kasten iftira içeriyor” dedi

Manafort’dan ‘Assange’la Görüşme’ İddiasına Yalanlama

Başkan Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, İngiliz gazetesi Guardian’da çıkan, WikiLeaks kurucusu Julian Assange’la üç kez görüştüğü yönündeki haberi yalanladı.

Manafort bir sözcü aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bu haber tamamen yanlış ve kasten iftira içeriyor. Temsilcilerim tarafından haberin yanlış olduğu yönünde uyarılmalarına rağmen haberi yayınlayan Guardian gazetesine karşı tüm hukuki adımları gözden geçiriyoruz” dedi.

Assange, ABD’de olası tutuklanma ve mahkeme önüne çıkmadan kaçınmak için Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmış durumda.

Guardian gazetesi haberinde, Manafort’un 2013, 2015 ve Trump’ın seçim kampanyasında çalışmaya başladığı döneme denk gelen 2016 yılı Mart ayında olmak üzere üç kez büyükelçiliğe gittiğini öne sürdü.

Gazete, ikilinin ne konuştuğu hakkında ayrıntı vermezken, haberine kaynak da göstermedi.

Haber WikiLeaks tarafından da yalanlandı. Haberi yazan muhabiri “seri yalancı” olarak niteleyen WikiLeaks, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “WikiLeaks, Manafort’un Assange’la asla görüşmediği konusunda Guardian ve baş editörüyle bir milyon dolara bahse girmeye hazır” ifadesini kullandı.

Şu anda hapiste olan Manafort, mali suçlardan dolayı alacağı cezayı bekliyor.

WikiLeaks, Hillary Clinton’ın 2016 seçim kampanyasına zarar vermek amacıyla Rusya tarafından ‘hack’lenen Demokratik Parti’ye ait binlerce elektronik postayı yayınlamıştı.

Özel savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında, Trump kampanyasının Rusya’yla ya da WikiLeaks’le gizli işbirliği yapıp-yapmadığı da araştırılıyor.

PARTNERKızı Şener Şen'in kopyası!Kızı Şener Şen'in kopyası!
Suudi Arabistan'dan Filistinli mültecilere 50 milyonSuudi Arabistan'dan Filistinli mültecilere 50 milyon
Putin: Karadeniz’deki olay Ukrayna’nın provokasyonuPutin: Karadeniz’deki olay Ukrayna’nın provokasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnsani kriz: Milyonlarca Yemenli aç uyuyor

Eşi benzeri görülmemiş insanlık trajedisi!

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim

Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim

Tayland'ın sıra dışı yüzen pazarları

Tayland'ın sıra dışı yüzen pazarları

Suudi Veliaht Prens testereyle protesto edildi

Suudi Veliaht Prens Tunus'ta testereyle protesto edildi

Görmesi bile yetti! Ağzını açıp baktılar ve...

Görmesi bile yetti! Ağzını açıp baktılar ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.