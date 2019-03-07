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Manafort’un Cezası Belli Oluyor

07.03.2019 18:33 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın eski seçim kampanyası şefi Paul Manafort’a ne kadar hapis cezası verileceği bugün belli oluyor. Savcılar Manafort için 19 ila 24 yıl hapis cezası istiyor

Başkan Donald Trump’ın eski seçim kampanyası şefi Paul Manafort’a ne kadar hapis cezası verileceği bugün belli oluyor. Virginia’daki federal mahkemede yargıç, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller’ın araştırması sırasında ortaya çıkardığı banka ve vergi dolandırıcılığıyla suçlamalarıyla ilgili Manafort’a ceza verecek.

Savcılar Manafort için 19 ila 24 yıl hapis cezası istiyor. Yargıç T.S. Ellis, savcıların talebi doğrultusunda karar verirse bu durum, geçen Ağustos ayında hakkındaki 8 suçlamadan suçlu bulunan Manafort için ömür boyu hapis cezası anlamına gelebilir.

Manafort’un avukatları ise, Trump’ın eski kampanya şefinin 4 yıl 3 ayla 5 yıl 3 ay arasında ceza verilmesini talep etmişti. Avukatların duruşmada yargıca, Manafort’un pişman olduğunu ve savcıların talebinin işlenen suçlarla orantısız olduğunu söylemeleri bekleniyor.

Manafort, 13 Mart’ta da Washington’da bir başka davada iki komplo suçlaması nedeniyle ceza alacak. Manafort bu davada da geçen Eylül ayında suçunu kabul etmişti.

Manafort, Washington’daki davada da 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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