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Manafort'un Cezası Belli Oluyor

13.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Başkan Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort bugün tekrar hakim karşısına çıkıyor. Hali hazırda banka ve vergi dolandırıcılığı suçlarından 47 ay hapis cezası almış olan Manafort’un bugün de iki ayrı komplo davasından ceza alması bekleniyor

Manafort'un Cezası Belli Oluyor

Başkan Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort bugün tekrar hakim karşısına çıkıyor. Hali hazırda banka ve vergi dolandırıcılığı suçlarından 47 ay hapis cezası almış olan Manafort’un bugün de iki ayrı komplo davasından ceza alması bekleniyor. Manafort bu davayla ilgili olarak da geçen yıl Eylül ayında suçunu kabul etmişti.

Manafort’un Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında bulunan bu davada 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Manafort’un vergi ve banka dolandırıcılığı suçlarından aldığı 47 aylık hapis cezası az bulunduğu gerekçesiyle tartışma konusu olmuştu. Dolayısıyla bu davada alınacak karar da dikkatle takip ediliyor.

Mahkeme yargıcı ayrıca Manafort’un mahkemeyle işbirliği için anlaşma yaptıktan sonra yalan söylediği ve görgü tanıklarını sıkıştırdığına dair savcılık iddialarına ilişkin soruşturmanın da bu davayla birlikte mi yoksa ayrı mı görüleceğine de karar verecek.

Ancak bunun hali hazırdaki suçlamalardan ayrı bir konu olduğu gerekçesiyle ayrılabileceği belirtiliyor. Manafort, Trump’ın seçim kampanyasına ilişkin anket verilerini Rusya istihbaratıyla ilişkili olduğu söylenen Rus işadamı Konstantin Kilimnik’le paylaşmakla suçlanıyor. Savcılık ayrıca Manafort ve Kilimnik’in seçim kampanyası sırasında Manafort ve Kilimnik’in gizlice buluştuklarını söylüyor.

Bu davada hakkında suçlama bulunan 34 kişi arasında Manafort’un iş ortağı Rick Gates de bulunuyor. Ancak Manafort burada doğrudan Trump kampanyasındaki görevinden dolayı değil Ruslarla içerisinde bulunduğu ilişkiler ağı nedeniyle soruşturuluyor.

Manafort’un Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçilere yönelik yaptığı danışmanlık hizmeti ve bununla ilgili olarak karıştığı banka ve vergi dolandırıcılığı davalarının her birinden 5 yıla kadar olmak üzere 10 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

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