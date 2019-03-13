Manafort'un Cezası Belli Oluyor

Başkan Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort bugün tekrar hakim karşısına çıkıyor. Hali hazırda banka ve vergi dolandırıcılığı suçlarından 47 ay hapis cezası almış olan Manafort’un bugün de iki ayrı komplo davasından ceza alması bekleniyor. Manafort bu davayla ilgili olarak da geçen yıl Eylül ayında suçunu kabul etmişti.

Manafort’un Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında bulunan bu davada 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Manafort’un vergi ve banka dolandırıcılığı suçlarından aldığı 47 aylık hapis cezası az bulunduğu gerekçesiyle tartışma konusu olmuştu. Dolayısıyla bu davada alınacak karar da dikkatle takip ediliyor.

Mahkeme yargıcı ayrıca Manafort’un mahkemeyle işbirliği için anlaşma yaptıktan sonra yalan söylediği ve görgü tanıklarını sıkıştırdığına dair savcılık iddialarına ilişkin soruşturmanın da bu davayla birlikte mi yoksa ayrı mı görüleceğine de karar verecek.

Ancak bunun hali hazırdaki suçlamalardan ayrı bir konu olduğu gerekçesiyle ayrılabileceği belirtiliyor. Manafort, Trump’ın seçim kampanyasına ilişkin anket verilerini Rusya istihbaratıyla ilişkili olduğu söylenen Rus işadamı Konstantin Kilimnik’le paylaşmakla suçlanıyor. Savcılık ayrıca Manafort ve Kilimnik’in seçim kampanyası sırasında Manafort ve Kilimnik’in gizlice buluştuklarını söylüyor.