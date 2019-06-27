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Manama Çalıştayı'na karşı Gazze'de "Halk Konferansı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 00:34 | Son Güncelleme

Filistinli ulusal ve İslami gruplar, Bahreyn çalıştayına tepki amacıyla Halk Konferansı düzenledi

Gazze'deki Filistinli gruplar, Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan ekonomi çalıştayına tepki amacıyla "Halk Konferansı" düzenledi.

Filistinli gruplar, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında düzenlenen ilk etkinlik olan Manama Çalıştayı'na karşı düzenlediği etkinliğe grupların liderlerinin yanı sıra Filistin'in önde gelen isimleri ve muhtarlar da katıldı.

Etkinlikte, Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti adına konuşan İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Batş, "Manama Çalıştayı Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlıyor." dedi.

Yüzyılın Anlaşması planının başarılı olmasına asla izin vermeyeceklerini söyleyen Batş, söz konusu plana karşı koymak, Batı Şeria'yı işgalden ve Kudüs'ü Yahudileşmeden kurtarmak için ulusal uzlaşıyı sağlamak ve siyasi bölünmeyi sonlandırmak gerektiğine vurgu yaptı.

Hamas hareketi liderlerinden Salah el-Berdevil ise Yüzyılın Anlaşması planının başarısız olduğunu, söz konusu çalıştaya katılanların da utançla geri döneceğini ifade etti. Berdevil, Filistin halkının işgalcinin kıramadığı bir iradeye sahip olduğunu sözlerine ekledi.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD iş birliğinde Bahreyn'in ev sahipliğinde başkent Manama'da başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştayın, Yüzyılın Anlaşması planının ekonomik ayağını oluşturduğu belirtilirken, ilk aşamada Gazze, Batı Şeria, Mısır, Ürdün ve Lübnan'daki Filistinliler için 50 milyar dolarlık yatırım yapılacağı söyleniyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de çalıştayı boykota davet ederken buna rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılıyor. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Manama çalıştayı

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