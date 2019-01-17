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Manav dükkanına giren sürücü, otomobili bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 00:24 | Son Güncelleme

ADANA'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki manav dükkanına çarptı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki manav dükkanına çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada otomobil sürücüsü, aracını bırakıp, kaçtı.

Kaza saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 LJ 019 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolde çıkıp, yol kenarındaki manav dükkanına çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil ve dükkanda hasara yol açan kazada şans eseri kyaralanan olmadı.

Kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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