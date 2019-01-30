Manav hırsızı güvenlik kamerasında

Bursa’da bir manav çalışanının uyumasını fırsat bilerek manava giren hırsız, yaklaşık 550 lirayı para kasından çalarak hızla uzaklaştı. Manav çalışanı ve güvenlik kameralarına rağmen hırsızın rahat hareketleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, Fışkırık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00 sıralarında, manav çalışanının uyuduğunu fark eden hırsız para kasasına doğru yöneldi. Birkaç dakika manav çalışanını kontrol eden hırsız, manavcının uyamasını fırsat bilerek para kasasında bulunan yaklaşık 550 lirayı çalarak hızla marketten uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olaydan kısa bir süre sonra uyanan manav çalışanı, kasada bozuk paralar haricinde para olmadığını farkedince, iş yeri sahibine haber verdi. İş yeri sahibi gelerek güvenlik kameralarını kontrol edince hırsızlık olayını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manavda uyuduğu sırada hırsızın girdiğini söyleyen çalışan Ahmet Arslan, “Yorgunluktan uyuya kaldığım sırada bundan faydalanan hırsız, kasadan 535 lirayı alarak kaçmış. Ben olaydan 5-10 dakika sonra uyandım. Kalktığımda paraların yerinde olmadığını fark ettim. Hemen patronu ve polis arkadaşları arayarak güvenlik kameralarını inceledim. Paraları hırsızın çaldığını fark ettim.” diye konuştu.



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