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Manav, iş yerinin önünde düşürülen paranın sahibini buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 16:50 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde manav Cihan Adak (28), iş yerinin önünde 1000 lirasını düşürürken güvenlik kamerasına yansıyan Sebahattin Kuri'ye (55), olaydan 10 gün sonra ulaştı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde manav Cihan Adak (28), iş yerinin önünde 1000 lirasını düşürürken güvenlik kamerasına yansıyan Sebahattin Kuri'ye (55), olaydan 10 gün sonra ulaştı. Adak'tan parasını teslim alan Kuri, "Demek ki insanlık ölmemiş. Yüzlerce kez teşekkür ederim" dedi. Manav Cihan Adak, geçen 8 Ekim'de iş yerinin önünde 1000 lira buldu. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Adak, parayı düşüren kişinin görüntüye yansıdığını gördü. Cihan Adak, paranın sahibini bulabilmek için görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı. Adak, paranın sahibini aradığına ilişkin haberin basına yansımasının ardından, parayı düşüren Sebahattin Kuri'ye ulaştı. Haberi televizyonda izleyen komşusunun uyardığı Kuri, Adak'ın yanına gitti. Görüntüyü tekrar izleyen Cihan Adak, parayı düşüren kişinin Sebahattin Kuri olduğunu gördü ve 1000 lirayı kendisine teslim etti. 'İNSANLIK ÖLMEMİŞ' Parasına kavuşan Sebahattin Kuri, düşürdüğü paranın emekli maaşı olduğunu söyleyerek, "Eve döndüğümde montumun cebine bıraktığım paranın olmadığını gördüm. Komşumuzun gelini sabah bana haber verdi. Biz de geldik, paramızı aldık. Demek ki insanlık ölmemiş. Yüzlerce kez teşekkür ederim. Emekli paramdı. Borçlarımı ödeyeceğim. 10 gün sonra paramıza kavuştuk. Herkese teşekkür ediyorum. Umudumu kesmiştim ama param bulundu" dedi. 'ŞOV YAPMADIĞIMIZI GÖSTERDİK' Manav Cihan Adak ise "Amcamıza parayı ulaştıracağımızı söylemiştik. İnşallah kimse bir daha burada para düşürmez. Bizim için yorucu oldu. Bazıları sosyal medyada reklam yaptığımızı düşündüler. Parayı teslim ederek şov yapmadığımızı göstermiş olduk" diye konuştu. Sebahattin Kuri, parasını teslim eden manavdan meyve sebze alıp 50 liralık alışveriş yaptıktan sonra evine gitti.

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