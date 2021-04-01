HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manav personeli ile pazarcılar birbirine girdi

Manav personeli ile pazarcılar birbirine girdi

01.04.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta bir manavın çalışanları ile bir grup pazarcı arasında kavga çıktı.

1/

Sivas’ta bir manavın çalışanları ile bir grup pazarcı arasında kavga çıktı. Arbede sırasında meyve ve sebzeler etrafa saçıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Alibaba Mahallesi Alibaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan manavın çalışanlarıyla bir grup pazarcı arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede esnasında manavda bulunan meyve ve sebzeler etrafa saçıldı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin de müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi. Olay sonrası taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
Akşener'den Bahçeli'ye flaş çağrı: Evine dönAkşener'den Bahçeli'ye flaş çağrı: Evine dön
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Eşini boğarak öldürüp 3 saat başında beklemiş! İfadesi akıllara durgunluk verdi

Eşini boğarak öldürüp 3 saat başında beklemiş! İfadesi akıllara durgunluk verdi

Vahşetin böylesi! Ağaca asılmış halde bulundu

Vahşetin böylesi! Ağaca asılmış halde bulundu

Ankara'da yılan hikayesine dönen olay! Apartmana atanan kayyum da sorunları çözemedi

Ankara'da yılan hikayesine dönen olay! Apartmana atanan kayyum da sorunları çözemedi

Akşener'den Bahçeli'ye flaş çağrı: Evine dön

Akşener'den Bahçeli'ye flaş çağrı: Evine dön

Son Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi için Meclis'te oylama yapılacak

Güvenlik soruşturması teklifi için Meclis'te oylama yapılacak

Daha iyi bir yaşam için köyden şehre geldi! 9 ayda bütün mal varlığını kaybetti

9 ayda bütün mal varlığını kaybetti: Buralardan kurtulmak istiyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.