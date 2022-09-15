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Manava giren minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular! Korku dolu anlar kamerada

15.09.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minibüs marketin manav bölümüne girdi. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç, minibüsün altında kalmaktan saniyelere kurtuldu. Korku dolu o anlar marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. İşte o görüntüler...

Manava giren minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular! Korku dolu anlar kamerada

Manavgat Sorgun Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Manavgat Esnaf Odası'na ait Gökhan Kök'ün kullandığı otomobille S.A.'nın kullandığı minibüs çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan minibüs, köşede bulunan marketin manav reyonuna girdi. O sırada kaldırımda yürüyen biri kız iki genç minibüsün altında kalmaktan 3 saniye farkla kurtuldu. Kimsenin yaralanmadığı kazada, manav reyonunda ve araçlarda hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

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ALKOLLÜ ÇIKTIĞI TEST SONUCUNA İTİRAZ ETTİ

Trafik görevlisi tarafından yapılan alkol testinde S.A. 0,29 promil alkollü çıktı. Alkol almadığını söyleyerek sonuca itiraz eden S.A., "Ben sabahtan beri çalışıyorum. Burada 'kendine gelirsin' diyerek bana enerji içeceği verdiler. Ben alkol almadım" dedi. Alkol testini yapan trafik polisi ise "Alkol almamışsan hastaneye gidip kan testi yaptır. Ama diğer arkadaş sıfır alkollü çıkarken, sende 0,29 çıktı" diye yanıt verdi. Araçların çekici ile götürülmesinin ardından kavşakta trafik yeniden normale döndü.

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OLAY ANI KAMERADA

Diğer taraftan kaza anı marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde minibüsün geldiğini gören gençlerden kız olanın kendini geriye atması ve tökezleyip yere düşmesi, ardından da ayağa kalkarak, yüzündeki korku ifadesiyle olay yerinden uzaklaşması görüldü.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Manav Minibüs
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