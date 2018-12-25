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Manavdaki hırsızlık kameralara yansıdı 

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 13:12 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir manav-markete giren hırsız, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir manav-markete giren hırsız, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İşyeri sahibi Sami Sevinç, daha önce de 2 soygun olayı yaşadığını, kamera kayıtlarına göre hırsızın aynı kişi olabileceğini savundu.

Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren manav-markete hırsız girdi. İşyerini dağıtıp, sigara, para ve ceviz çalan hırsız kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen işyeri sahibi Sami Sevinç, dükkanın dağıtıldığını fark etti. İşyeri kameralarını inceleyen Sevinç, emniyete hırsızlık ihbarında bulundu. İşyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızın bulunması için emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı. İşyerinin daha önce de iki kez soyulduğunu belirten Sevinç, iki olayda da şüphelilerin bulunamadığını belirterek, son hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin, kamera kayıtlarına göre aynı kişi olabileceğini öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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