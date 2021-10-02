HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manavdan ilginç mandalina reklamı

Manavdan ilginç mandalina reklamı

02.10.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de sattığı mandalinanın üzerine ’yerli aşı TURKOVAC geldi’ diye yazı yazan manavın reklamı vatandaşlardan ilgi gördü.

Manavdan ilginç mandalina reklamı

Kayseri’de 2 yıldır manavlık yapan Hasan Taşkoparan, yaz meyvesi olan mandalinayı tezgahına getirdi. Sattığı mandalinanın üzerine ’yerli aşı TURKOVAC geldi’ yazarak reklam yapan Taşkoparan, vatandaşların dikkatini çekti. Yerli aşı TURKOVAC’ı beklediklerini dile getiren Taşkoparan vatandaşlara da ’aşı olun’ çağrısında bulundu.

"BİR HEMŞİRE 5'TEN SONRA YANINIZDA ÇALIŞIP REKLAM YAPALIM DEDİ"

Vatandaşların yazıyla fotoğraf çektirdiğini dile getiren Taşkoparan, “Kış ayının gelmesiyle mandalina satışları başladı. Şu anda 4 kilosunu 10 TL’ye veriyoruz. Mandalina turfanda olduğu için vatandaşların ilgisi biraz düşük. Mandalina gribe birebirdir. Çocukların okullarda şuanda kullanabilecekleri en iyi besin mandalinadır. Bizde şifa niyetine satıyoruz. Biliyorsunuz ki TURKOVAC yerli aşımızın ismi ve beklediğimiz aşımız. Dün malı yeni indirdikten sonra aklıma geldi. İyi olacağını düşündük ve böyle bir şey yazdık. Bunu gören vatandaşlarda fotoğrafını çekiyorlar. Bir hemşire geldi ve ‘5’ten sonra yanınızda çalışıp reklam yapalım’ dediler. Gören ilgi duyuyor. TURKOVAC’ı dört gözle bekliyoruz. Bizden başka garip Afrika ülkelerine yetişir diye ümit ediyoruz. İnşallah biran evvel çıkar. Bence aşı olmayan kul hakkına girer" diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeteler arası kanlı hesaplaşma! 20 kişiyi infaz ettilerÇeteler arası kanlı hesaplaşma! 20 kişiyi infaz ettiler
PARTNERİşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemlerİşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemler
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 804 bin TL cezaİzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 804 bin TL ceza
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kayseri koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı ilk ilaç! Fiyatı belli oldu

Koronavirüse karşı ilk ilaç! Fiyatı belli oldu

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Bu 10 ilde yaşayanlar dikkat! Bakan Koca paylaştı

Bu 10 ilde yaşayanlar dikkat! Bakan Koca paylaştı

20 kişiyi sıraya dizdiler! Meksikalı çeteden korkunç infaz

20 kişiyi sıraya dizdiler! Meksikalı çeteden korkunç infaz

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.