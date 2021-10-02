Manavdan ilginç mandalina reklamı

Kayseri’de 2 yıldır manavlık yapan Hasan Taşkoparan, yaz meyvesi olan mandalinayı tezgahına getirdi. Sattığı mandalinanın üzerine ’yerli aşı TURKOVAC geldi’ yazarak reklam yapan Taşkoparan, vatandaşların dikkatini çekti. Yerli aşı TURKOVAC’ı beklediklerini dile getiren Taşkoparan vatandaşlara da ’aşı olun’ çağrısında bulundu.

"BİR HEMŞİRE 5'TEN SONRA YANINIZDA ÇALIŞIP REKLAM YAPALIM DEDİ"

Vatandaşların yazıyla fotoğraf çektirdiğini dile getiren Taşkoparan, “Kış ayının gelmesiyle mandalina satışları başladı. Şu anda 4 kilosunu 10 TL’ye veriyoruz. Mandalina turfanda olduğu için vatandaşların ilgisi biraz düşük. Mandalina gribe birebirdir. Çocukların okullarda şuanda kullanabilecekleri en iyi besin mandalinadır. Bizde şifa niyetine satıyoruz. Biliyorsunuz ki TURKOVAC yerli aşımızın ismi ve beklediğimiz aşımız. Dün malı yeni indirdikten sonra aklıma geldi. İyi olacağını düşündük ve böyle bir şey yazdık. Bunu gören vatandaşlarda fotoğrafını çekiyorlar. Bir hemşire geldi ve ‘5’ten sonra yanınızda çalışıp reklam yapalım’ dediler. Gören ilgi duyuyor. TURKOVAC’ı dört gözle bekliyoruz. Bizden başka garip Afrika ülkelerine yetişir diye ümit ediyoruz. İnşallah biran evvel çıkar. Bence aşı olmayan kul hakkına girer" diye konuştu. (İHA)

