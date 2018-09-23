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Manavgat Geleneksel Rahvan At Yarışları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 19:26 | Son Güncelleme

57 atın yer aldığı yarışa Konya'dan katılan "Bolkar" isimli at birinci oldu

Manavgat Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda "Bolkar" adlı at, birinci oldu.

Türkiye Gelenseksel Spor Dalları Federasyonu, Manavgat Belediyesi ve Manavgat Atlı Spor Kulübü tarafından Side Büyük Plaj mevkisinde organize edilen yarışlara ülke genelinden 57 at katıldı. 7 kategoride gerçekleştirilen yarışta, baş kategorisinde Konya bölgesinden Mustafa Küçükmeral'in atı "Bolkar" birinci, Ayvaz Çamdeviren'in atı "Ayaz" ikinci ve Mustafa Erbaş'ın atı "Babaselim" üçüncü oldu.

Yarışlarda Başaltı kategorisinde "Ferman" adlı at birinci, "Efendi" ikinci ve "Reis" üçüncü, ithal gurupta ise "Yadigar", üçlü tayda "Hamza", dörtlü tayda "Toraman", küçük ortada "Volvo", büyük ortada ise "Şahmeran" birinci oldu.

Yarışlarda dereceye giren at sahiplerine toplam 46 bin lira ödül dağıtıldı, kupaları, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve Manavgat Atlı Spor Kulübü Başkanı Özkan Duman tarafından verildi.

Yarışta başarılı olan atların sahipleri Bursa'da yapılacak Rahvan At Türkiye Şampiyonasına katılacak.

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Manavgat Manavgat Geleneksel Rahvan At Yarışları

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