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Manavgat ilçesi bayrama iki büyük yangınla girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 13:43 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Yeşilbağ ve Sarılar mahallelerinde yangın çıktı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Yeşilbağ ve Sarılar mahallelerinde yangın çıktı. Yeşilbağ’daki yangında 4 ev ve 4 samanlık yanarken, Sarılar’daki Özel Ağaçlandırma Sahasında 1.5 hektarlık fıstık çamı alevler içinde kaldı.
Antalya’nın Manavgat ilçesi Kurban Bayramına iki büyük yangınla girdi. Manavgat’ın Isparta sınırında bulunan Yeşilbağ mahallesinde gece 03.00 sıralarında çıkan yangında 4 ev ve 4 samanlık yandı. Yerleşim yerinde başlayan yangına Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ederken, yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangında Ali Budak, İbrahim Kuş, Ramazan Kuş ve Duran Kuş’a ait ev ve samanlıklar tamamen yanarken, 500 metrekare orman zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, sabah saatlerine kadar yanan yerlerde soğutma çalışması yaptı.

Özel Ağaçlandırma Sahasında yangın
Sarılar mahallesinde ise Naras Köprüsü yakınlarında bulunan belediyeye ait Özel Ağaçlandırma Sahasında yangın çıktı. Manavgat-Oymapınar yolu üzerinde Naras köprüsü yakınlarında çıkan yangında 1.5 hektar Fıstık Çamı yandı. Oymapınar Yolu üzerinden başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı çok sayıda itfaiyenin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve 2 yangın helikopteri yangına müdahalede bulundu. Özel ağaçlandırma sahasında hızla yayılan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin çabaları sonucunda kontrol altına alınarak soğutma çalışması gerçekleştirildi.

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