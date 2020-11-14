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  4. Manavgat ilçesinde ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manavgat ilçesinde ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

14.11.2020 14:11 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Kızılağaç kavşağında meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya’ya seyir halinde bulunan Hüseyin V, idaresindeki 48 F 8204 plakalı otomobil, kavsak sisteminde Kerim K, yönetimindeki 07 LUY 83 plakalı ticari araç ile çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan otomobilde sıkışan Vildan V, sağlık ekibi ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Vildan V ile hafif yaralı Hüseyin V, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Öte yandan kaza anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, Kızılağaç Turizm bölgesinden D-400 karayoluna çıkan ticari aracın kırmızı ışıkta beklediği, yeşil ışık yandığında hareket ettiği, solunda bulunan aracı Hüseyin V’nin kullandığı 48 F 8204 plakalı otomobilin hızla geldiğini görünce durduğu, ticari aracın ise otomobili görmediği için yoluna devam ettiği ve otomobilin ticari araca yandan çarptığı görüldü.

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