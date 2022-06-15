HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Manavgat Irmağı’nda balıkçıl ile yılan balığının mücadelesi anbean görüntülendi

Manavgat Irmağı’nda balıkçıl ile yılan balığının mücadelesi anbean görüntülendi

15.06.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat Irmağı’nda balıkçıl ile yılan balığının 5 dakikayı geçen mücadelesi kameralara yansırken, mücadelenin galibi, rakibini midesine indiren balıkçıl oldu.

Yukarı Hisar Mahallesi yaya köprüsü yakınlarında Manavgat Irmağı’nda yaşanan mücadele kameralar tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Manavgat ırmağında su yüzeyine çıkan balıkçılın, ağzındaki yılan balığıyla yaklaşık 5 dakika süren mücadelesinin sonunda her zaman olduğu gibi gülen taraf, yılan balığını midesine indiren balıkçıl oldu.

Mücadele sırasında suyun dibine batan ve uzun süre su altında kalan balıkçıl, avını midesine indirdikten sonra Manavgat Irmağı üzerinde gösteri yapmayı da ihmal etmedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi az görülür! 189 kişilik uçakta tek başına yolculuk yaptıBöylesi az görülür! 189 kişilik uçakta tek başına yolculuk yaptı
Sokakta ilişkiye girmişlerdi! Cezası...Sokakta ilişkiye girmişlerdi! Cezası...
Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu! Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması

Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Benzin fiyatları için yeni karar...

Benzin fiyatları için yeni karar...

Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"

Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"

CHP'den çarpıcı iddia! "Belgeye ulaştık"

CHP'den çarpıcı iddia! "Belgeye ulaştık"

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

İlginizi Çekebilir

Vücut yağları, bakteriler ve ölü deriler... Herkes görmezden geliyor!

Vücut yağları, bakteriler ve ölü deriler... Herkes görmezden geliyor!

Sapkın öğretmen skandalı ! 12 yaş altı öğrencilerini...

Sapkın öğretmen skandalı ! 12 yaş altı öğrencilerini...

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Çırılçıplak kiliseyi bastılar, ayin yarıda kesildi

Çırılçıplak kiliseyi bastılar, ayin yarıda kesildi

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.