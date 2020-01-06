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  4. Manavgat Irmağı’nda su seviyesi ırmak kıyısındaki tesisleri tehdit ediyor

Manavgat Irmağı’nda su seviyesi ırmak kıyısındaki tesisleri tehdit ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:51 | Son Güncelleme

Manavgat ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar, barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden olurken, barajdan bırakılan su nedeniyle şelale ve ırmak kenarındaki tesisler baskın tehlikesi yaşıyor.Manavgat ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak aralıksız devam eden sağanak yağışlar, Manavgat Irmağı üzerinde bulunan Oymapınar ve Manavgat Barajlarında su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Manavgat ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar, barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden olurken, barajdan bırakılan su nedeniyle şelale ve ırmak kenarındaki tesisler baskın tehlikesi yaşıyor.
Manavgat ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak aralıksız devam eden sağanak yağışlar, Manavgat Irmağı üzerinde bulunan Oymapınar ve Manavgat Barajlarında su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Barajlardan Manavgat Irmağı’na su bırakılması, Tilkiler Düdeni, Naras Çayı ve Akçay Deresinden gelen sulara taşkın ve yüzey sularının eklenmesiyle Manavgat Irmağı’ndan akan su saniyede 400 metreküpün üzerine çıkmaya başladı.
Manavgat Irmağı’nda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte kısa bir süre önce adeta su akmayan Manavgat Şelalesi coşkuyla akarken, çevredeki tesisler için tehlike oluşturmaya başladı. Manavgat Şelalesi’nde bulunan seyir terasları sular altında kalırken, bazı iş yerlerinin su baskınına karşı malzemelerini taşıdıkları gözlendi.
Manavgat Irmağı’ndaki su seviyesinin yükselmesi sadece Manavgat Şelalesi’nde değil, ırmak kenarında bulunan birçok tesis için tehlike oluşturmaya başladı. Küçük Şelale olarak adlandırılan bölgede tesisler tamamen sular altında kalırken, tesisler gerekli önlemlerini almış bulunuyor.

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