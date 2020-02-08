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Manavgat ırmağında su seviyesi yükseldi, tesisler su altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 17:54 | Son Güncelleme

Barajlarından bırakılan suyun yanı sıra çevredeki çay ve derelerden gelen yağmur suları Manavgat ırmağında su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Manavgat Şelalesi coşkuyla akarken, Büyük Şelalede ve ırmak kenarında bulunan tesislerin bazı bölümleri sular altında kalmaya başladı. Manavgat Şelalesinde geçtiğimiz günlerde ırmağın aniden yükselmesiyle ağaçta rehin kalan kediler İSE , şelaleyi ziyaret eden turist çocuklarının sevgilisi haline geldi.

Manavgat ırmağı üzerinde bulunan Oymapınar ve Manavgat barajlarında elektrik üretimi nedeniyle savakların açılmasının yanı sıra Naras Çayı başta olmak üzere çevredeki derelerden gelen kar ve yağmur suları Manavgat ırmağında su seviyesinin yükselmesine neden oldu.Su seviyesinin yükselmesi Manavgat Şelalesinin coşmasına, şelalede bulunan tesislerin su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olurken, ırmak kenarındaki birçok tesis sular altında kaldı.

Su seviyesinin aniden yükselip düşmesine alışan işletmelerin zarar görebilecek malzemelerinin kaldırmak suretiyle tedbir aldıkları gözlendi.

Manavgat Şelalesini ziyarete gelen turistler, coşkuyla akan şelalede selfi çekmek için yarıştı. Geçtiğimiz günlerde su seviyesi düştüğünde ırmak yatağındaki ağaçlara balık avlamaya çıkan ve aniden yükselince ağaçta rehin kalan kediler, şelaleyi ziyaret eden turistlerin çocuklarının adeta sevgilisi haline geldi. Anne-babaları şelaleyi gezerken, çocukların kedilerle oynayıp sevmeleri dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat Su şelale

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