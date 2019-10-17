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Manavgat Irmak kenarında çalılık alanda yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında bulunan çalılık alanda çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletmesi arazözünün müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.Vatandaşların ihbarı üzerine dumanların yükseldiği bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yanan alana güçlükle ulaşabildi.

Manavgat Irmak kenarında çalılık alanda yangın çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında bulunan çalılık alanda çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletmesi arazözünün müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.
Vatandaşların ihbarı üzerine dumanların yükseldiği bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yanan alana güçlükle ulaşabildi. Yanan bölgenin etrafının yüksek çalılarla kaplı olması ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. İtfaiye ekipleri, kürekle yol açmak suretiyle yangına müdahalede bulunurken, bir süre sonra olay yerine gelen Orman İşletmesine ait arazöz yanan bölgeye köpük sıkmak suretiyle yangının tamamen sönmesini sağladı.
Birkaç gün önce yine ırmak kenarında çıkarılan yangına dikkat çeken yetkililer, yangınların bölgede alkol alıp ateş yakan kişiler tarafından çıkarılmış olabileceğini dile getirdiler.

Manavgat Irmak kenarında çalılık alanda yangın çıktı

Manavgat Irmak kenarında çalılık alanda yangın çıktı

Manavgat Irmak kenarında çalılık alanda yangın çıktı

Manavgat Irmak kenarında çalılık alanda yangın çıktı

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