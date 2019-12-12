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 Manavgat İstismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 12:27 | Son Güncelleme

İstismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakladı   Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde etkisi altındayken kendisine cinsel istismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü ve bu yüzden aralarında husumet bulunan U.A.'yı bıçakla ağır yaralayan Halis S.

İstismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde etkisi altındayken kendisine cinsel istismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü ve bu yüzden aralarında husumet bulunan U.A.'yı bıçakla ağır yaralayan Halis S. (27), tutuklandı.
Olay, Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Halis S., aralarında husumet bulunduğu öne sürülen U.A.'yı çalıştığı iş yerinden dışarı çağırıp, bıçakla yaraladı. Karnından aldığı 4 bıçak darbesiyle ağır yaralanan U.A., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisine başlanan U.A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay yerinden kaçan Halis S., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polis merkezinde ifade vermeyi reddeden Halis S., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Halis S., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği 1'inci sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İSTİSMAR VE UYGUNSUZ FOTOĞRAF İDDİASI
Bu arada, Halis S.'nin olaydan bir gün önce U.A. hakkında şikayet dilekçesi verdiği belirtildi. U.A.'dan uyuşturucu madde alıp kullanan Halis S.'nin, uyuşturucu maddenin etkisi altındayken, U.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve uygunsuz fotoğraflarını çekerek kendisine gönderdiği, ikili arasında bu nedenle tartışma yaşandığı öne sürüldü.

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