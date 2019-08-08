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Manavgat Kaymakamı Yiğit: "Yangın kontrol altına alındı, tek bir duman kalmayıncaya kadar nöbete devam"

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

Manavgat Kaymakamı Dr.

Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, orman yangınının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Taşağıl Orman İşletme Müdürü Ali Karateke, Kaymakam Yiğit’e yanan bölgeyi gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yapan yangın işçileriyle bir araya gelen ve birlikte çay içen Yiğit, özverili çalışmalarından dolayı kendilerini kutladı.
Basın mensuplarına açıklama yapan Kaymakam Yiğit, gece geç saatlerde başlayan yangının korkuttuğuna dikkat çekerek, “Gece poyrazla birlikte şiddetlenen alevler geniş bir alanı sarmıştı. Daha sonra ateş savaşçıları ve orman işletme müdürlüğümüz bütün ekipleri ile yangına müdahale etti" dedi.
Çevrede bulunan bütün itfaiye araçları ve belediyenin bütün araçları olay yerine intikal ettiğini hatırlatan Kaymakam Yiğit, sabah saatlerinde yangın kontrol altına alındığını söyledi. Gece yangınlarının korkutucu olduğunu ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin hazırlıklı olduğunu gösterdiğini kaydeden Yiğit, şöyle devam etti:
"Burada su havuzunun da yakın olması bizim için avantaj ve şans oldu. Kısa sürede 3-4 saat içerisinde kontrol altına alınan bir yangın bu konuda şükrediyoruz. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Yerleşim alanlarından uzak bir yangın bu ve uzakta kontrol altına alınması çok önemliydi. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Canla başla mücadele ettiler. Şu an her şey kontrol altında. Soğutma çalışmaları, takip çalışmaları devam ediyor. Tamamen sönünceye kadar herhangi bir duman kalmayıncaya kadar nöbete devam edilecek. İnşallah bundan sonra yangınlar olmaz diye düşünüyorum. Ama yangın mevsimindeyiz bu konuda bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çevrede yaşayan insanlarımıza arazide yaşayan çobanlarımıza herkese görev düşüyor. Çünkü yanlış bir yerde yakılan bir ateş her zaman bir yangın ihtimalidir. Dolayısıyla bu tür konularda herkesin hassasiyetle davranmasını rica ediyoruz.”

Manavgat Kaymakamı Yiğit: "Yangın kontrol altına alındı, tek bir duman kalmayıncaya kadar nöbete devam"

Manavgat Kaymakamı Yiğit: "Yangın kontrol altına alındı, tek bir duman kalmayıncaya kadar nöbete devam"

Manavgat Kaymakamı Yiğit: "Yangın kontrol altına alındı, tek bir duman kalmayıncaya kadar nöbete devam"

Manavgat Kaymakamı Yiğit: "Yangın kontrol altına alındı, tek bir duman kalmayıncaya kadar nöbete devam"

Manavgat Kaymakamı Yiğit: "Yangın kontrol altına alındı, tek bir duman kalmayıncaya kadar nöbete devam"

Manavgat Kaymakamı Yiğit: "Yangın kontrol altına alındı, tek bir duman kalmayıncaya kadar nöbete devam"

Manavgat Kaymakamı Yiğit: "Yangın kontrol altına alındı, tek bir duman kalmayıncaya kadar nöbete devam"

Manavgat Kaymakamı Yiğit: "Yangın kontrol altına alındı, tek bir duman kalmayıncaya kadar nöbete devam"

Manavgat Kaymakamı Yiğit: "Yangın kontrol altına alındı, tek bir duman kalmayıncaya kadar nöbete devam"

Manavgat Kaymakamı Yiğit: "Yangın kontrol altına alındı, tek bir duman kalmayıncaya kadar nöbete devam"

Manavgat Kaymakamı Yiğit: "Yangın kontrol altına alındı, tek bir duman kalmayıncaya kadar nöbete devam"

Manavgat Kaymakamı Yiğit: "Yangın kontrol altına alındı, tek bir duman kalmayıncaya kadar nöbete devam"

Manavgat Kaymakamı Yiğit: "Yangın kontrol altına alındı, tek bir duman kalmayıncaya kadar nöbete devam"
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