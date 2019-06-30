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Manavgat Motosiklet Festivali'nde renkli son

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen '9'uncu Uluslararası Motosiklet Festivali', çok sayıda motosikletlinin katıldığı kortej, 'Color Fest' ve Kargo konseriyle sona erdi.

Manavgat Motosiklet Festivali'nde renkli son

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen '9'uncu Uluslararası Motosiklet Festivali', çok sayıda motosikletlinin katıldığı kortej, 'Color Fest' ve Kargo konseriyle sona erdi.
Manavgat Belediyesi'nce bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Motosiklet Festivali', 5 bin motosiklet tutkununun katılımıyla sona erdi. Festivalin son gününde, Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile çok sayıda motosikletlinin katılımıyla kortej düzenlendi. Etkinlikte teknoloji bağımlığına dikkat çekmek isteyen bazı motosikletliler, 'Telefonu bırak insanlarla iletişim kur' ve 'Bağlan ama bağımlı olma' yazılı dövizler taşıdı. Türkiye Motokros Şampiyonu Birkan Polat'ın şehir merkezinde ve yollarda yaptığı akrobasi gösterileri de ilgi gördü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte motosiklet tutkunları; Sorgun, Titreyengöl, D-400 yolundan ilçe merkezine kadar tur attı.
300 KİLO BOYAYLA BİRBİRLERİNİ BOYADILAR
Festivalin son gününde gerçekleştirilen 'Color Fest' de katılımcıların ilgisini çekti. Katılımcılara, alana girişlerinde çeşitli renklerde boya verildi. Organik boyaları birbirine atan katılımcılar, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Farklı renklerde yaklaşık 300 kilo boya kullanıldığını belirten Manavgat Belediye Başkanı Sözen, "Çok güzel ve farklı bir etkinlik oldu. Özellikle gençler çok eğlendi" dedi.
Başkan Sözen, festival sonrası düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verdi. Festival, Kargo grubunun verdiği konserle sona erdi.

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Manavgat Motosiklet Festivali'nde renkli sonManavgat Motosiklet Festivali'nde renkli sonManavgat Motosiklet Festivali'nde renkli sonManavgat Motosiklet Festivali'nde renkli son

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