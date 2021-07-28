Manavgat orman yangını: Antalya BB Başkanı Böcek 'Böyle yangın görmedim, 4 bölgede başlaması düşündürücü' dedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, dört mahalleye yayıldığı, binaların bolaştıldığı, görevli ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale ettiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şu ana kadar can kaybı olmadığını belirtti. Böcek, "27 yıllık yöneticiyim, ben böyle bir yangın görmedim" dedi.

4 mahallenin boşaltıldığı bilgisini veren Böcek, "Önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar can kaybı yok. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor, inşallah en kısa zamanda söndürürüz. 4 noktada birden yangın çıkması düşündürücü. Acaba kundaklama var mı? Bunu araştıracaklardır, Sayın Valim bunu araştırtacaktır. Bunu kısa zamanda öğrenmiş oluruz" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, yangının, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar gelmesi nedeniyle hastane tahliye edildi. Hastalar tedbir amaçlı olarak başka bir hastaneye nakledilirken, alevler orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, hastaneye ulaşmadan kontrol altına alındı.

Manavgat'ın Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Yangında, bazı evlerin zarar gördüğü, hayvanların öldüğü belirtildi.

Antalya Valiliği'nin Twitter hesabından yangın ve söndürme çalışmalarıyla ilgili bir video paylaşıldı.

https://twitter.com/AntalyaValilik/status/1420376899600125956

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangına 1 uçak, 19 helikopter, 17 dozer, 103 arazös ve 427 personel ile müdahale edildiğini açıkladı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki kent merkezinden de görüldü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yangının devam ettiği bölgede hava sıcaklığının 39 ila 42 derece arasında değiştiği, rüzgarın hızının gün içerisinde 50 kilometreye kadar ulaştığı öğrenildi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ise "Hava sıcaklığı yüksek. Poyraz esiyor. Hava sıcaklığı 44-45 derece. Tehdit ettiği köyleri boşalttık. Çolaklı, Evrenseki, Yeniköy, Haremler boşaltıldı. Havadan müdahale devam ediyor" dedi.

Yiğit, "Görülmemiş bir yangın yaşıyoruz. Şu anda can kaybı yok ama elimizde net bilgi yok. Mahsur kalanlar olduğuna dair köylerden gelen bilgiler var. Yaralı olma ihtimali var" dedi.

Yangının ilk olarak Yeniköy'ün dağlık yamaçlarında başladığını, kozalakların süratle etrafa yayıldığını belirten Yiğit, "Henüz karadan yangının üzerine gidemiyoruz. Havadan yoğun müdahale yapılıyor. Merkezdeki yangınlar önemli ölçüde kontrol altına alındı fakat köylerde devam eden yangınlar var. İnşallah en kısa sürede söndüreceğiz. Bütün çevre illerden takviye ekipler geliyor. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Yangın Evrenseki'de mezarlığın içine sıçradı. Elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de yangın için "Hala devam ediyor. Yerleşim alanlarına girdi. Birçok ev ve işyeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölgedeki yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akıl almaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli" dedi.

