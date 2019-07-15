Manavgat Şelalesi'ne tatilcilerden büyük ilgi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'daki dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'ne tatilciler büyük ilgi gösteriyor. Özellikle tatil günlerinde yoğunluk yaşanırken, tüm uyarılara rağmen aniden yükselen su seviyesi nedeniyle tehlikeli olan ırmağa ziyaretçiler çocuklarıyla girip, yüzüyor.

Manavgat Şelalesi, turizm sezonunun başlamasıyla yerli ve yabancı tatilcileri ağırlıyor. Günün her saati tur otobüsleri ve özel araçlarıyla Manavgat Şelalesi'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, sıcak havada seyir teraslarında dinlenip, selfie yapıyor. Tatilciler, su seviyesi zaman zaman değişen ırmağın kenarında, işletmelere ait papağanlarla fotoğraf çektiriyor.

ÇÖPLER ÇÖP KUTUSUNA

Manavgat Şelalesi'ne ailesiyle gelen Metealp Akbulut (12), "Manavgat Şelalesi çok güzel. Tek sıkıntı insanlar buraya çöp atıyor ve kirletiyor. Ziyaretçiler buna dikkat etsin. İnsanların gelişigüzel bıraktıkları çöpler nedeniyle şelalede çalışanlar daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Herkes, çöplerini çöp kutularına bıraksın" dedi.

UYARILARI DİNLEMİYORLAR

Öte yandan, Manavgat Şelalesi'ni ziyaret edenler, yetkililerin tüm uyarılara rağmen tehlikeli ve yasak olan ırmağa girip yüzüyor. Su seviyesinin azaldığı anlarda ırmaktaki adacığa yanlarında çocuklarıyla yürüyerek çıkanlar, tehlikeye aldırış etmiyor. İşletme sahipleri, ırmaktaki su seviyesinin aniden yükseldiğini, adacığa çıkanların yaşamlarını tehlikeye attığını belirtti.

