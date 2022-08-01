Manavgat'ta acı olay! Kurtarma ekipleri cansız bedenini buldu

Olay, dün gündüz saatlerinde Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile beraber tatil ve piknik yapmak için bölgeye gelen Mehmet Özdemir, serinlemek için Köprüçay'a girdi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Genç, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), AFAD, AKUT'un yaptığı arama kurtarma çalışmaları sonunda Özdemir'in cesedi suya girdiği bölgenin hemen yakınında, bir saat içinde bulundu. Özdemir'in cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. (İHA)





