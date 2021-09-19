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Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheli: Amacım dikkat çekmekti

19.09.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çevresinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Sorgun ormanında 3 yeri ateşe veren, 4'üncüyü yaktığı sırada yakalanan Semih Kuloğlu (31), ‘kasten orman yakmak’ suçundan tutuklandı. Kuloğlu, evi yandığı halde yardım alamadığını öne sürerek dikkat çekmek amacıyla yangını çıkardığını söylediği öğrenildi.

Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheli: Amacım dikkat çekmekti

Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu, 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanından dün saat 09.00 sıralarında yükselen dumanların görülmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi alevlere müdahale etti. Ekipler, yanan bölgeye müdahale ederken, art arda 2 yangın daha çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ormanda araştırma yapan orman görevlileri ve jandarma ekipleri, 4'üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Semih Kuloğlu, jandarma aracına götürülürken, çevredekiler de tepki gösterdi. Semih Kuloğlu, "Neden yakıyorsun buraları?" sorusuna, "Evimi yakıyorum" diye cevap verdi. Kalabalığın linç girişiminde bulunduğu Kuloğlu, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü.

Yangını söndürmek için desteğe gelenler, şüphelinin, elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Daha önce Side Mahallesi'nde oturduğu kendi evini yakan ve sokakta kalan Semih Kuloğlu'nun Sorgun ormanındaki yangını ise 'Allah'tan mesaj geldi' diyerek, kendisini öldürmek için çıkardığını söylediği öğrenildi.

Ormanı yakarken suçüstü yakalandıOrmanı yakarken suçüstü yakalandı

KASTEN ORMAN YAKMAKTAN TUTUKLANDI

Semih Kuloğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Semih Kuloğlu, ‘kasten orman yakmak’ suçundan tutuklandı.

"AMACIM SESİMİ DUYURUP DİKKAT ÇEKMEKTİ"

Semih Kuloğlu’nun ifadesinde, “1 Eylül tarihinde evim yandıktan sonra dışarıda kalmaya başladım. Bir haftadır Sorgun çamlığında yaşıyorum. 14 Eylül tarihinde gece ısınmak için ateş yaktım ve öğle saatlerine kadar ateşi söndürmedim. Ateşin başından da söndürmeden ayrıldım. Oradan kaymakamlığa gidip evimin yandığını ve şehir dışına çıkacağımı söyleyerek 200 TL yardım aldım. Bu parayla Ankara'ya gidip üç gün kaldım. Sonra Ankara Valiliği’nden yine bilet parası alıp Manavgat'a geldim ve Sorgun çamlığına döndüm. Dün geceyi yine Sorgun çamlığında geçirdim. Evim yandığı halde yardım alamadığım için dikkat çekmek amacıyla çakmakla yangın çıkarıp, kaçtım. Amacım sesimi duyurup dikkat çekmekti” dediği öğrenildi. (DHA)

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