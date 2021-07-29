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  4. Manavgat'taki yangında hayatını kaybeden Kardaş çiftinin evinin kapıları kilitliymiş

Manavgat'taki yangında hayatını kaybeden Kardaş çiftinin evinin kapıları kilitliymiş

29.07.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınında yaşamını yitiren 3 kişiden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin alevlere, Delioğlan mevkisindeki evlerinde yakalandığı belirtildi. Osman ve Şehri Kardaş çiftinin cansız bedenleri, mutfak ve tuvalette bulundu. Yangın sırasında kapıların kilitli olduğu belirlendi.

Manavgat'taki yangında hayatını kaybeden Kardaş çiftinin evinin kapıları kilitliymiş

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında Osman ve Şehri Kardaş hayatını kaybetti. Anne ve babasının evlendiklerinden bu yana aynı evde yaşadıklarını ve bu evin onlara mezar olduğunu söyleyen Deniz Kardaş, "Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi. Hemen gelmeye çalıştım. Yollar kapalıydı. İtfaiyeyi aradım. Gelemedim. En sonunda gelip baktığımda her yer kül olmuş. Babam ve annem içeride yanmış" dedi.

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Anne ve babasının içeri girmesine anlam veremediğini de anlatan Kardaş, "Koyunları çıkartmaya çalışmışlar. Ağaçlar yanınca korkudan içeri saklanmışlar. Biri mutfağa diğeri ise tuvalete saklanmış. İkisi de orada yanarak can vermiş" diye konuştu.

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Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nın, evin kapılarının kilitli olmasını şüpheli görünce otopsi istediğini belirten Kardaş, işlemlerin tamamlanmasının ardından anne babasını toprağa vereceklerini söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat
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