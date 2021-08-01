Manavgat'taki yangında şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında içinde bulunduğu arazözde şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın yangınla mücadele ederken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, mesai arkadaşlarıyla birlikte alevlere müdahale ettiği görülüyor.
Yangın söndürme çalışmalarında şehit olan kahramanımız Yaşar CİNBAŞ’ın alevlerle mücadele ederken son görüntüleri...— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 31, 2021
Canı pahasına mücadelesini ilelebet yaşatacağız.#YeşilVatan sana minnettar.???????? pic.twitter.com/dFE2tt96Np
Orman Genel Müdürlüğü, şehit Yaşar Cinbaş’ın görüntülerini ,“Canı pahasına mücadelesini ilelebet yaşatacağız. Yeşil vatan sana minnettar” notuyla paylaştı.
Kaynak: İHA
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