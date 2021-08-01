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  4. Manavgat'taki yangında şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Manavgat'taki yangında şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı

01.08.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Manavgat’ın ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın son görüntülerini paylaştı.

Manavgat'taki yangında şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında içinde bulunduğu arazözde şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın yangınla mücadele ederken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, mesai arkadaşlarıyla birlikte alevlere müdahale ettiği görülüyor.

"CANI PAHASINA MÜCADELESİNİ İLELEBET YAŞATACAĞIZ"

Orman Genel Müdürlüğü, şehit Yaşar Cinbaş’ın görüntülerini ,“Canı pahasına mücadelesini ilelebet yaşatacağız. Yeşil vatan sana minnettar” notuyla paylaştı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat
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