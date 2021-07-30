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Manavgat'taki yangında yürek yakan detay: Bittik, tükendik

30.07.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından en çok etkilenen mahallelerden Kalemler’de hasar tespit çalışmaları başladı. Onlarca evin yanıp, yüzlerce hayvanın telef olduğu mahallede, evlerine gelen vatandaşlar küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldu. 3 katlı evi küle dönen Gülsüm Çatal, "Bittik, tükendik. Sadece üzerimdeki kıyafetim kaldı" diyerek gözyaşı döktü.

Manavgat'taki yangında yürek yakan detay: Bittik, tükendik

Manavgat’taki yangında 48 saat geride kalırken, bölgede Hocalı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan, karadan yangına müdahale edip, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesine karşın mücadele veriyor. İlçede yangından en çok etkilenen mahallelerden Kalemler’de ise hasar tespit çalışmaları başladı.

İÇLER ACISI GÖRÜNTÜLER

Alevlerin küle döndürdüğü evlerdeki görüntüler ise içler acısı. Havadan da görüntülen mahalledeki evlerin bazılarında çökmeler yaşandığı gözlendi. Evlerin iç kısmında ise tüm eşyaların kullanılamaz halde olması, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların evlerindeki beyaz eşya, koltukları ve elektronik aletlerinden eser kalmadığı gözlendi.

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"SADECE ÜZERİMDEKİ KIYAFETİM KALDI"

Günler sonra mahalleye dönen vatandaşlar küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinlerinden Gülsüm Çatal, “Yangın anında buradaydım. Eve çıkıp bir şeyler almak istedim ama alamadım. İki ineğim buzağısıyla yandı. Evim 3 katlı kül oldu gitti. Allah’ım yardım et. Bittik, tükendik. Başkalarının evinde kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sadece üzerimdeki kıyafetim kaldı” diyerek gözyaşı döktü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat
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